Ultime Notizie Roma del 11-06-2019 ore 10 | 10

(Di martedì 11 giugno 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con informazione per ritrovato l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio un barcone carico di migranti affondato questa mattina davanti alle coste dell’isola di Lesbo in Grecia provocando la morte di almeno 6 persone lo riportano i media internazionali che citano la guardia costiera greca almeno 57 persone sono state tratte in salvo fine politica ieri sera il vertice di un paio d’ore ai dice di governo Salvini è Di Maio edile premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi retta l’attenzione su come evitare la procedura di infrazione dell’Unione Europea i due vigili definiscono positivo l’incontro con Salvini che esclude una manovra correttiva è Di Maio che indica l’abbassamento delle tasse come la priorità del governo mai avuto dubbi sulla tenuta del governo ha dettoviolenza sessuale a Bologna un ...

