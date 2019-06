Salvini | il governo va avanti Cosa ha deciso il vertice notturno con Conte e Di Maio

Governo - vertice Salvini-Conte-Di Maio/ "Non tiro in lungo" : Giorgetti 'stana' M5s : vertice di Governo a Palazzo Chigi: Conte vede Salvini e Di Maio, ma non mancano gli attriti su sanzioni Ue, rimpasto e tasse. Giorgetti 'stoccata' a M5s

Vertice con Conte - asse Salvini - Di Maio : «Il governo va avanti - mai avuto dubbi» : Un incontro durato due ore, al termine del quale i due vice premier si sono stretti la mano prima di salutari. Salvini ai cronisti: «Tutto bene al Vertice»

Di Maio e Salvini in coro : “il governo va avanti” : Il governo prosegue. Dopo il vertice di ieri sera, durato quasi due ore, a Palazzo Chigi, Salvini e Di Maio hanno deciso di proseguire l’avventura… L’incontro tra i due vicepremier è avvenuto alla presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ecco i commenti dei due ministri. Per Di Maio, si è trattato di un vertice positivo. Ora, però, la priorita’ diventa abbassare tasse: “Al vertice un clima positivo ...

Governo - vertice a Palazzo Chigi con Conte. Salvini : «Andiamo avanti» - Di Maio : «Priorità abbassare le tasse» : L'atteso vertice a tre per chiarirsi e ripartire tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini è terminato dopo quasi due ore a...

Governo - due ore di vertice Conte-Di Maio-Salvini. Il leader del M5s : “La priorità adesso è abbassare le tasse” : Si sono visti all’ora di cena: non accadeva da settimane. La campagna elettorale, il voto per le europee e il clima da regolamento dei conti del post elezioni avevano mantenuto lontani Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Ma dopo l’ultimatum del premier, seguito subito dall’assicurazione dei due vice ad andare avanti, i tre sono finalmente tornati a sedersi allo stesso tavolo. Un vertice per rilanciare l’azione ...

Governo - vertice Conte - Salvini - Di Maio : i dossier caldi sul tavolo e la procedura d’infrazione : Analizzando l'esito delle urne è Matteo Salvini a non immagina conseguenze dirette sulla vita dell'esecutivo. Tuttavia, per definire i prossimi passi nei dossier lasciati in sospeso - dalla flat tax alla Tav fino al salario minimo –, complice lo stallo da campagna elettorale, in serata è andato in scena il vertice di maggioranza tra il premier Giuseppe Conte e i due vice, Matteo Salvini e Luigi Di Maio...

Luglio sarà il mese decisivo per capire se Salvini staccherà la spina al governo : Il voto ai ballottaggi per le Amministrative conferma che il centrodestra è l'avversario da battere. Il Pd tiene, ma con notevoli difficoltà. E in estate si capirà cosa ne sarà dell'alleanza al governo.

Attesa per il vertice di governo - tensione sulla Manovra. Salvini : «Io non la tiro in lungo» : Attesa per il vertice tra Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, previsto stasera. Sfidare Bruxelles sulla procedura d'infrazione, dice il premier, può fare male all'Italia e...

Stasera il vertice di Governo tra Conte - Di Maio e Salvini per dare il via alla "fase 2" : "Con l'amico Luigi Di Maio c'è ritrovata e, mi auguro duratura, sintonia. Sono disponibilissimo a ragionare su un salario minimo per i lavoratori, ma questo lo garantiscono le imprese e se tu non riduci il carico fiscale per le imprese, come fanno queste a garantire un salario minimo? Noi le idee le abbiamo chiare". Salvini ha così anticipato quello che dirà questa sera a Luigi Di Maio - che invoca il ritiro degli emendamenti leghisti sul ...

Governo - Giorgetti : “Avvertimento di Conte alla Lega? Se la vedrà con Salvini - normalmente i voti contano” : “Giuseppe Conte dice che dovremmo andare a elezioni se la Lega vuole capitalizzare il consenso e cambiare assetto al Governo? Di questo se la vedrà con Salvini. In democrazia normalmente i voti contano. Io sono sempre d’accordo con Salvini”. A dirlo, a margine di un evento a Palazzo Chigi con gli atleti della Federazione italiana sport invernali, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. Sulle ...

Matteo Salvini replica a Giuseppe Conte : "Così il governo non va avanti" : Una conferenza stampa dal quartier generale della Lega di via Bellerio. A parlare, il day-after i ballottaggi, è il leader Matteo Salvini, che incassa l'ennesimo successo alle urne. E proprio dai ballottaggi si parte: "Elezioni amministrative straordinarie ed eccellenti. Abbiamo circa 3000 consiglie

Giuseppe Conte - il retroscena : "Nel mirino ci sono io". Sospetti su Salvini e Di Maio - governo a pezzi : "Qui nel mirino ci sono io". Giuseppe Conte si è fatta questa idea. Dietro il "bombardamento congiunto che ha come obiettivo dichiarato il ministro dell'Economia Giovanni Tria" sui minibot, spiega un retroscena del Corriere della Sera, il premier vedrebbe una manovra a tenaglia di Matteo Salvini e L