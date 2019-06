Raffaella Carrà | le sue canzoni diventeranno la colonna sonora di un musical in Spagna

Ballando con le Stelle - Milly Carlucci : "Raffaella Carrà ad Amici? Può andare dove vuole. Maria De Filippi in futuro ospite o in collegamento da Canale 5" : Andrà in onda domani la finale di Ballando con le Stelle, il celebrity talent condotto da Milly Carlucci su Rai1. A contendersi la vittoria sono rimasti in sei: Lasse Matberg, Angelo Russo, Milena Vukotic, Ettore Bassi, Dani Osvaldo e Nunzia De Girolamo.Intervistata dal Corriere, la conduttrice ci tiene a evidenziare la diversità ontologica con i programmi di Maria De Filippi, che comunque vorrebbe ancora come ospite: "Noi mescoliamo tanti ...

Penélope Cruz : «La mia infanzia con nonna e Raffaella Carrà» : La musica anni Sessanta (Mina in primis), i colori sempre accesi, la cura per i dettagli, le inquadrature quasi fossero quadri. Ogni film di Pedro Almodóvar è un viaggio nel tempo, nella memoria, nelle passioni segrete e negli amori perduti. Non è da meno, anzi, Dolor Y Gloria, il suo ultimo film in uscita nelle sale italiane venerdì 17 maggio e presentato in concorso al 72esimo Festival di Cannes. https://www.youtube.com/watch?v=4GMO3BgUIOk Per ...

Amici 18 - lo show decolla con la giuria esterna. E Raffaella Carrà ricambia il favore di Maria De Filippi : A voler essere più semplici e con meno fronzoli, ci si guadagna sempre. La piccola anticipazione della semifinale di Amici di Maria De Filippi ha visto in campo gli ultimi concorrenti (Mameli, Umberto, Giordana, Tish, Alberto, Rafael e Vincenzo) rimasti in una sfida, senza la divisione di Squadre, con un “uno contro tutti” serratissimo. Senza i direttori artistici Ricky Martin e Vittorio Grigolo, che hanno abbandonato il campo tre puntate prima ...

Amici 2019 serale - arriva Raffaella Carrà e tutti ballano (video) : Amici 2019 serale Raffaella Carrà ospite della puntata di sabato 11 maggio: un momento scatenato (video) Dopo Maria De Filippi nel programma di Raffella Carrà A Raccontare Comincia Tu, la Raffa nazionale ha ricambiato il favore andando sabato 11 maggio ospite del serale di Amici. Introdotta con un video che ne esalta le sue doti di cantante, ballerina, attrice, showgirl, presentatrice, icona della tv, Raffaella Carrà si è lasciata andare a un ...

#Amici18 – Il Serale – Settima puntata del 11 maggio 2019 – Ospiti : Raffaella Carrà - Emma - Mara Venier e Gerry Scotti. : Il Serale della diciottesima edizione di Amici ritorna questa sera con la sua Settima puntata. Nei prossimi nove sabati sera, i dodici ragazzi della scuola più famosa d’Italia si sfideranno a colpi di canzoni e coreografie per conquistare la vittoria finale del talent show ideato e condotto da Maria de Filippi. Tutto rigorosamente in diretta, sotto la direzione artistica di Giuliano Peparini. AMICI 18 | Il Serale Come sempre, ...

Amici serale 2019 sabato 11 maggio : si rompono le squadre - ospiti Mara Venier - Gerry Scotti - Emma Marrone e Raffaella Carrà : Amici serale 2019 settima puntata sabato 11 maggio Dopo l’addio dei direttori artistici arrivano Mara Venier, Gerry Scotti e Emma Marrone. Raffaella Carrà super ospite Le squadre spariscono e i ragazzi gareggiano tutti contro tutti Dopo aver detto addio ai direttori artistici Ricky Martin e Vittorio Grigolo, Maria De Filippi punta sui volti più conosciuti del pubblico e rifa Tu Si Que Vales portando Mara Venier e Gerry Scotti come ospiti, ...

Raffaella Carrà a Paolo Sorrentino : “Nel tuo film hai messo la mia canzone in mezzo a gente che prende la cocaina - non è esaltante per me” : A raccontare comincia tu, il programma che ha riportato in tv Raffaella Carrà, si è concluso con una lunga intervista al regista Paolo Sorrentino. La conduttrice nel corso della chiacchierata ha svelato un aneddoto divertente che l’ha vista protagonista. Com’è noto, il film “La grande bellezza” ha come colonna sonora “A far l’amore comincia tu”, brano della signora Pelloni usato nella versione remix ...

