Nord Corea | il fratellastro del dittatore Kim Jong-un assassinato due anni fa era un

'Fratellastro Kim era spia della Cia'/ Corea del Nord : misteri su morte Kim Jong Nam : Omicidio di Kim Jong-nam, il mistero si riapre: stampa Usa 'Fratellastro di Kim era informatore della Cia'. Corea del Nord dietro al delitto?

Corea del Nord - il rapporto : “Ci sono 318 siti per esecuzioni pubbliche. Costretti ad assistere anche i bambini delle vittime” : In Corea del Nord ci sono almeno 318 luoghi dove vengono messe in atto esecuzioni pubbliche alle quali sono costrette ad assistere anche migliaia di persone, tra cui i familiari delle vittime, inclusi i bambini. Lo denuncia un rapporto dell’ong attiva nei diritti umani Transitional Justice Working Group, con sede a Seoul, in Corea del Sud. Lo studio è frutto di quattro anni di lavoro, e si basa su 610 interviste a disertori del regime ...

Corea del Nord "fratellastro Kim spia Cia"/ Mistero Kim Jong-nam ucciso in Malesia : Omicidio di Kim Jong-nam, il Mistero si riapre: stampa Usa 'fratellastro di Kim era informatore della Cia'. Corea del Nord dietro al delitto?

Nordcorea - kim Jong Nam informatore Cia : 6.04 Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, Kim Jong Nam, fratellastro del leader coreano Kim Jong Un ucciso nel febbraio 2017 all'aeroporto di Kuala Lumpur, in Malesia, era una informatore della Cia. Kim Jong Nam fu ucciso da due donne che gli spruzzarono in faccia il gas nervino Vx. Dirigenti statunitensi e sudcoreani accusarono Pyongyang, che però ha sempre negato ogni addebito.

Nordcorea - Kim Jong Nam informatore Cia : 6.04 Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, Kim Jong Nam, fratellastro del leader coreano Kim Jong Un ucciso nel febbraio 2017 all'aeroporto di Kuala Lumpur, in Malesia, era una informatore della Cia. Kim Jong Nam fu ucciso da due donne che gli spruzzarono in faccia il gas nervino Vx. Dirigenti statunitensi e sudcoreani accusarono Pyongyang, che però ha sempre negato ogni addebito.

Fugge dalla Corea del Nord - viene venduta come schiava sesso online : Un'inchiesta della CNN ha rivelato come una ragazza fuggita dalla Corea del Nord verso la Cina sia stata costretta a prostituirsi online.Continua a leggere

Corea del Nord - Kim sospende lo show di propaganda : “Lavoro irresponsabile” : Stop ai Giochi di Massa in Corea del Nord dal 10 giugno fino a data da destinarsi. Kim Jong-un ha così deciso lo stop del più importante evento di propaganda del regime. Nel mirino gli autori, bocciati per “lo spirito creativo sbagliato” e per “l’atteggiamento di lavoro irresponsabile“, quanto a contenuti e le forme. Una manifestazione che coinvolge artisti e ginnasti che si sono esibiti insieme al May Day Stadium ...

Kim Jong-un ha interrotto il più importante evento di propaganda in Corea del Nord - perché insoddisfatto del risultato : Il dittatore NordCoreano Kim Jong-un ha interrotto inaspettatamente i “Giochi di massa”, il più importante evento di propaganda del regime che si tiene ogni anno in Corea del Nord, perché insoddisfatto della cerimonia inaugurale. La notizia è stata data dalla

Il diplomatico Nordcoreano dato per morto dopo le trattative con gli Stati Uniti in realtà è vivo - dice CNN : Il diplomatico nordcoreano che nei giorni scorsi era stato dato per morto dopo le trattative con gli Stati Uniti in realtà sarebbe vivo, hanno detto a CNN diverse fonti. La notizia della morte di Kim Hyok-chol era stata data da Chosun

Test nucleare Nordcoreano ha spostato il monte Mentap di tre metri : Test nucleare nordcoreano ha spostato il monte Mentap di tre metri Conseguenze impressionanti quelle del Test nucleare effettuato lo scorso settembre dalla Corea del Nord, una montagna si è spostata… L'articolo Test nucleare nordcoreano ha spostato il monte Mentap di tre metri proviene da Essere-Informati.it.

Il braccio destro del dittatore Nordcoreano Kim Jong-un - che secondo un giornale sudcoreano era stato mandato in un campo di lavoro - è stato fotografato a un concerto : Kim Yong-chol, il diplomatico nordcoreano che secondo il giornale sudcoreano Chosun Ilbo, sarebbe stato mandato in un campo di lavoro dal dittatore Kim Jong-un, domenica è stato mostrato dai media della Corea del Nord a un concerto insieme ad altri

Nord COREA/ "La vendetta di Kim sui funzionari nasconde un patto con Giappone e Usa" : Lim Jong-un incolpa i suoi funzionari del fallimento del vertice di Hanoi, ma dietro si nasconde un messaggio importante agli Stati Uniti

Nordcorea - Kim fa fucilare staff per fallimento vertice con Trump. Gli Usa avviano verifiche : Il dittatore Nordcoreano, Kim Jong-un, ha fatto giustiziare l'inviato per la questione nucleare con gli Stati Uniti, Kim Hyok-chol, e altri quattro funzionari del ministero degli Esteri, dopo il fallito summit di Hanoi con il presidente Usa, Donald Trump. I cinque sono stati uccisi a marzo all'aeroporto Mirim di Pyongyang, secondo una fonte anonima citata dal quotidiano sudcoreano, Chosun Ilbo. Erano accusati di spionaggio per gli Usa, e in ...

Corea del Nord - “Kim Jong-un giustizia ‘responsabili’ fallimento del summit di Hanoi con Usa : ucciso capo negoziatore” : Epurazioni in Corea del Nord per i funzionari “responsabili” del fallimento del secondo summit con gli Usa di fine febbraio tenutosi ad Hanoi. Il capo negoziatore Kim Hyok-chol è stato giustiziato a marzo mentre Kim Yong-chol, ex braccio destro del leader Kim Jong-un sparito da settimane dagli eventi pubblici, è finito in un campo di rieducazione. Il Chosun Ilbo, citando una fonte di Seul, sostiene che l’operazione è stata voluta dal ...