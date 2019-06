Nel futuro intese contrattuali tra i colossi della rete e gli editori dell' informazione

Istruzione - Nella fotografia della Ue un’Italia che brucia il suo futuro : Capitale umano, Istruzione, competenze. Nelle 14 cartelle di analisi e “raccomandazioni” del Consiglio Ue che possono aprire la porta per l'Italia alla procedura d'infrazione per violazione delle regole su deficit e debito, i paragrafi 19 e 20 mettono a nudo lo stato di un Paese che brucia il suo futuro...

“Destinazione futuro” : il concorso che porta la scuola e le idee degli studenti Nello Spazio : Una delle maggiori società al mondo nell’aeroSpazio, ma anche della difesa e sicurezza, la Leonardo apre le porte dello stabilimento di Grottaglie in Puglia – azienda che produce la fusoliera in fibra di carbonio del Boeing 787 – a una delle 11 classi che partecipano al concorso “Destinazione futuro” promosso dal Distretto tecnologico aerospaziale (Dta). La manifestazione ha lo scopo di avvicinare i ragazzi allo studio delle ...

Uccidono lo sport italiano. Follia Nel decreto crescita : pioggia di tasse - zero futuro : È uno dei club col fatturato più alto al mondo, ha una capacità di spesa quasi illimitata e dal punto di vista dell' autorevolezza non ha rivali. Ma se un club come il Real Madrid è potuto diventare "galattico" nella seconda metà degli anni 2000, molto del merito risiede anche in una legge particola

Prof in Estonia. “Vivo Nella Silicon Valley d’Europa - dove si guarda al futuro e lo Stato ti semplifica la vita” : “L’Estonia è un Paese pragmatico, che guarda al futuro. Con la mia carta d’identità elettronica posso fare tutto, pago le tasse, do i voti ai miei studenti, ho le ricette del medico, l’abbonamento dell’autobus, siglo i documenti con la firma digitale”. Benvenuti in Estonia, la Silicon Valley d’Europa. Stefano Braghiroli, 38 anni originario di Modena, dal 2012 lavora all’Università di Tartu. In Estonia ha trovato un ...

Eca - Agnelli : «Noi cruciali Nel futuro delle coppe europee» : Agnelli futuro coppe europee – Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha scritto una lettera indirizzata ai membri dell’Eca, in vista del meeting che si terrà a Malta tra il 6 e il 7 giugno prossimi. Un incontro che sarà molto importante per quanto riguarda le discussioni sul futuro delle coppe europee. «Cari membri dell’Eca […] L'articolo Eca, Agnelli: «Noi cruciali nel futuro delle coppe europee» è stato realizzato da ...

La Juventus lavora per il futuro : Romagnoli e Pogba Nel radar di Paratici (RUMORS) : La stagione calcistica ha chiuso i battenti, decretando la bocciatura di alcuni allenatori italiani: Massimiliano Allegri, Luciano Spalletti, Rino Gattuso e Claudio Ranieri. Adesso le società sono impegnate nella ricerca degli eredi (tranne l'Inter che ha trovato in Conte l'erede di Spalletti) e tra queste c'è anche la Juventus, la quale aveva dichiarato che l'annuncio del nuovo tecnico sarebbe arrivato dopo le finali europee. Ora che ...

Cosa ha detto Giuseppe Conte Nella conferenza stampa sul futuro del governo : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è presentato in conferenza stampa a Palazzo Chigi per rivolgere un ultimatum a Lega e Movimento 5 Stelle e, in particolare, ai loro leader Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Un avvertimento con cui chiede ai due leader politici di decidere se vogliono proseguire l’esperienza di governo, perché lui non ha intenzione di “vivacchiare”. Motivo per cui, senza una decisione netta e chiara, Conte si dice ...

Dalla Nazionale al suo futuro - BeliNelli schietto : “mi aspetto un grande Mondiale. San Antonio? Resto un altro anno” : Il giocatore azzurro ha parlato dei prossimi Mondiali e del suo futuro, soffermandosi anche sulle Finals tra Golden State e Toronto Le Finals in corso tra Golden State e Toronto, i Mondiali in programma a fine estate e il suo futuro, che sarà ancora con San Antonio. LaPresse/XinHua Sono questi gli argomenti su cui si è soffermato Marco Belinelli, ospite della mostra fotografica a lui dedicata da Ubi Banca presso l’NBA Crossover, ...

Israele al voto. Bibi cade sui “timorati” decisivi Nel futuro ebraico : Roma. La popolazione di Israele raggiungerà i 20 milioni di abitanti nel 2065. Una crescita demografica senza uguali fra i paesi occidentali. Di quei 20 milioni, un terzo sarà composto da ebrei ortodossi. E su questi è appena caduto il nuovo, mai nato, governo di Benjamin Netanyahu. Israele dunque t

Mobilità sostenibile e rivoluzione digitale Nel futuro delle città : Mobilita' urbana sostenibile e rivoluzione digitale per favorire il confronto e la condivisione di best practice sui temi dell'Agenda 2030

Elisa Isoardi e Matteo Salvini - la premonizione di Solange : "Nel loro futuro..." - godono anche i leghisti : Il sensitivo Solange, ex concorrente della Fattoria, recentemente ha letto la mano a Matteo Salvini. Bene, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha raccontato cosa è emerso da questa curiosa interpretazione. "È la seconda volta che gli leggo la mano, ha una bellissima linea della vita, molto lunga,

Matteo Renzi pronto a lasciare il Pd : "Sono fedele solo all'Italia - Nel mio futuro c'è altro" : Sarà fedele solo all'Italia Matteo Renzi, non al Pd. "Dobbiamo lealtà non alla Ditta ma al Paese", ripete durante una diretta Facebook. Una frase che, sottolinea il Giornale, ha lasciato sorpresi quanti attendono da tempo un segnale da parte dell'ex premier che indichi l'intenzione di fare "qualcosa

We Generation - al Wired Next Fest il viaggio delle nuove generazioni Nel futuro : Giacomo Mazzariol, Sara Wheaterly e Fabio De Benetti al Wired Next Fest 2019 (foto: Zoe Vincenti) Preparare i leader di domani, le loro carriere e le loro traiettorie professionali, rivolgendosi in particolare alla generazione degli attuali ventenni. È questo l’obiettivo del progetto We Generation, realizzato da Audi in collaborazione con H-Farm e arrivato anche al Wired Next Fest di Milano con un talk e due workshop che hanno visto la ...

C’è il marchio Xiaomi Nel futuro europeo di Redmi K20 e K20 Pro : Secondo una fonte abbastanza sicura, Redmi K20 e K20 Pro potrebbero arrivare in Polonia, e verosimilmente nel resto d'Europa, con il nome di Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro. L'articolo C’è il marchio Xiaomi nel futuro europeo di Redmi K20 e K20 Pro proviene da TuttoAndroid.