Migranti | proteste per la chiusura dell’Hub di via Mattei a Bologna E dei 144 da

(Di martedì 11 giugno 2019) Solo una ventina dei 183ospitidi viadiandranno a Caltanissetta. Questa è infatti la destinazione scelta dalla Prefettura, che venerdì 7 aveva annunciato ladel centro per permettere alcuni lavori di ristrutturazione considerati necessari. L’obiettivo era svuotare una struttura, unica in italia, nata per accogliere i richiedenti in quell’arco di tempo che va dall’identificazione alla formalizzazione della domanda d’asilo. Un periodo che dovrebbe durare al massimo un mese, mentre molti erano dentro anche da un anno. Il centro, proprio per le sue condizioni interne, era stato più volte messo sotto accusa nel corso degli anni e da diverse parti politiche. Il piano ditemporanea, annunciato nelle scorse ore, prevedeva di: portare i 144 uomini in Sicilia; trasferire sei donne, due nuclei familiari e 5 ospiti dotati di protezione ...

