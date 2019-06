Maturità | l’esperta | poca memoria? Pesce | semi e colazione ricca

meteoweb.eu

(Di martedì 11 giugno 2019) In vista degli esami di, tra gli studenti italiani è tempo di studio matto e disperatissimo.e concentrazione giocano brutti scherzi, si fa sempre più difficoltà ad immagazzinare nozioni e spesso l’agitazione prende il sopravvento. Ma intervenendo per tempo, si possono facilmente ritrovare calma e attenzione per una promozione a pieni voti. “Esistono diversi rimedi per affrontare con dovuta determinazione e tranquillità il periodo che precede l’esame di“, spiega Cristina Settanni, naturopata, Flower Therapist, esperta in fiori australiani, autrice del libro ‘I Fiori del Bene’, docente presso il College of Naturophatic Medicine Cnm Italia, che suggerisce, spuntini a base die mirtilli ma anche unaai ragazzi. “Oltre ad un’alimentazione bilanciata, in grado di fornire la giusta energia, è importante ...

enrydamy : RT @GazzettaDelSud: #Salute, l'85% degli #studenti soffre di #ansia da prestazione per l'esame di #maturità: i #consigli dell'esperta https… - Carmela_oltre : RT @GazzettaDelSud: #Salute, l'85% degli #studenti soffre di #ansia da prestazione per l'esame di #maturità: i #consigli dell'esperta https… -