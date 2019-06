Limitatissimo iOS 12 3 2 l’11 giugno | funzioni e attesa per l’aggiornamento iOS 12 4

optimaitalia

(Di martedì 11 giugno 2019) Una sorta di aggiornamento di emergenza quello rilasciato da Apple nella giornata di ieri, se pensiamo al fatto che iOS 12.3.2 si potrà installare a bordo degli iPhone 8 e iPhone 8 Plus. Secondo quanto raccolto fino a questo momento, non dovrebbero esserci novità extra rispetto a quanto emerso con il changelog, dove viene annunciato un semplice intervento alla fotocamera dopo le lamentele degli utenti emerse soprattutto nel corso delle ultime due settimane. In particolare, si parla del limite con il quale la fotocamera sia stata in grado di acquisire foto in modalità Ritratto senza un effetto di profondità su iPhone 8 Plus. A testimonianza del fatto che la questione riguardi pochi utenti in giro per il mondo (a differenza di iOS 12.3.1), non è stato nemmeno fornito il link al download di iOS 12.3.2 per gli altri modelli sulla carta compatibili con il pacchetto software. I lavori ...

