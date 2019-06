L’estinzione delle piante due volte più veloce degli animali | scomparse 571 specie negli

meteoweb.eu

(Di martedì 11 giugno 2019) Leche si stanno estinguendo, a differenzaaltre, lo stanno facendo ad un ritmo duepiù: duepiù rapidamente di uccelli, mammiferi e anfibi messi insieme. Non lascia dubbi l’ultimo censimento condotto dai ricercatori dei Giardini Botanici Reali di Kew, a Londra, e dell’Università svedese di Stoccolma, i cui dettagli sono pubblicati sulla rivista “Nature Ecology and Evolution“. I ricercatori confrontando gli studi precedenti unitamente agli archivi digitali internazionali ed esemplari diconservateerbari dei principali musei del mondo. Hanno scoperto che 571diverse si sono estinteultimi 250 anni. Una estinzione marcata soprattutto per gli alberi e gli arbustiisole, dove spesso cresconovegetali uniche ma anche nelle regioni con una maggiore biodiversità, come quelle tropicali ...

