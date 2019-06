ilpost

(Di martedì 11 giugno 2019) Almeno 95 persone sono morte dopo che un gruppo di uomini armati ha attaccato un villaggio: la stima potrebbe aumentare

La nuova strage di civili in Mali