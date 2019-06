Katia Ricciarelli sfortunata con gli uomini | Sono sola con un cane e non come un

Katia Ricciarelli rivela : “Sono stata tradita - chi lo ha fatto non mi meritava” : “Sì, sono stata tradita. Però chi mi ha tradita evidentemente non mi meritava. Io ero sicura di non esserlo e invece”. A rivelarlo è stata Katia Ricciarelli che, intervistata da Caterina Balivo a Vieni da me, ha parlato della sua vita privata. “Sei più fortunata nel gioco o in amore?”, le ha chiesto la conduttrice. “Visto che sono da sola con un cane. E non come un cane. Devo dire che allora sono fortunata al gioco. Ho avuto ...

Katia Ricciarelli a Caterina Balivo : “Stai attenta o ti ricatto” : Vieni da me, Caterina Balivo gelata da Katia Ricciarelli: “Stai attenta a come ti comporti…” È stata ospite oggi a Vieni da me nella rubrica “Domande al buio”, Katia Ricciarelli. La cantante lirica si è lasciata andare con aneddoti familiari, amorosi e legati alla carriera a Caterina Balivo. E parlando della bellezza di Samanta Togni, anche lei ospite della trasmissione, ha rivelato: “Stai attenta a come ti ...

Katia Ricciarelli : "Pippo Baudo? Mi è dispiaciuto non fargli gli auguri personalmente" : Katia Ricciarelli, ospite, oggi, lunedì 10 giugno 2019 di 'Vieni da me' su Rai1, ha risposto alle 'Domande al buio', lette dalla padrona di casa, Caterina Balivo. La cantante lirica ha ricordato gli anni del matrimonio con Pippo Baudo, naufragato, dopo 18 anni d'amore: Sono stati 18 anni. Abbiamo avuto momenti molto belli. Ma se non c'è frequentazione, o non si parla la stessa lingua, qualcosa si rompe inevitabilmente. ...

Katia Ricciarelli - EX MOGLIE PIPPO BAUDO/ 'Tra noi qualcosa non ha funzionato...' : KATIA RICCIARELLI, ex MOGLIE di PIPPO BAUDO, è pronta a voltare pagina e a ricostruire un rapporto di amicizia con il conduttore. L'appello.