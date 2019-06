Festeggiano la fine della scuola buttando una gattina dal secondo piano | “Bocciateli”

Marzabotto - la provocazione dei musulmani : Festeggiano la fine del Ramadan di fronte alla Cfhiesa : Fabio Franchini A Marzabotto, in provincia di Bologna, l'associazione culturale musulmana e la comunità araba, invita tutta la cittadinanza all'iftar del Ramadan nella piazza di fronte alla chiesa. E il sindaco dice di non saperne niente Marzabotto, settemila anime in provincia di Bologna. Qui, sabato 1 giugno, nelle stesse ore in cui a Madrid si giocherà la finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham, nella piazza ...