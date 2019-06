Decreto Sicurezza bis | via libera nel primo consiglio dei ministri dopo le Europee

ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 giugno 2019) Ildeilesi è riunito per approvare ilbis. Il provvedimento, contestato durante la campagna elettorale per Bruxelles da Luigi Di Maio e da parte del Movimento 5 stelle, porta la firma del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Non a caso alla conferenza stampa con i giornalisti si sono presentati solo il premier Giuseppe Conte e il vice del Carroccio. Presente anche il sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti perché nel testo si parla di misure per lanegli stadi. Salvini, parlando dei contenuti, ha specificato che ci sono tre filoni: immigrazione, pene per chi aggredisce gli agenti durante le manifestazioni e nuove assunzioni nelle forze dell’ordine. Sono previste anche misure che riguardano lo sport: l’estensione del daspo per episodi di violenza avvenuti all’estero o in caso di aggressioni ...

