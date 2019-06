Taylor Mega | “Francesca l’Italia ti odia” | la d’Urso non ci sta

Taylor Mega furiosa con Francesca De Andrè : “Ti odia tutta Italia” : Francesca De Andrè criticata duramente da Taylor Mega: è scontro al GF 16 E’ appena iniziata la finale del Grande Fratello. E giusto poco fa c’è stato il primo verdetto: Erica Piamonte eliminata. Finita qua? Nemmeno per sogno perchè poco prima ad animare molti gli animi dei telespettatori ci hanno pensato Taylor Mega e Francesca De Andrè. Difatti le due hanno dato vita a un incredibile confronto che ha davvero lasciato tutti senza ...

Hai rotto le pal** a tutti! Scontro fra Taylor Mega e Francesca De André : Nell'ultima puntata del Grande Fratello non poteva mancare un passaggio che tirasse in ballo Francesca De André e Gennaro Lillio. Dopo settimane di corte sfrenata, il bel napoletano è riuscito a prendersi la De André. Non senza difficoltà, eh. Prima c'era di mezzo il fidanzato di Francesca, poi si è passati alla fase del tradimento del fidanzato di Francesca, poi è entrata nella Casa Taylor Mega, poi i due si sono avvicinati e ancora poi i due ...

GENNARO LILLIO/ Taylor Mega torna nella Casa per lui e... - Finale Grande Fratello - : GENNARO LILLIO, Finale Grande Fratello 2019: cosa accadrà fuori dalla Casa con Francesca De Andrè? Dopo la lite i due sono tornati molto vicini.

Quanto guadagna Taylor Mega : stipendio e patrimonio su Instagram : Quanto guadagna Taylor Mega: stipendio e patrimonio su Instagram Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque e poi in un’intervista a Panorama, Taylor Mega – una delle influencer più ricercate di Instagram – ha detto Quanto guadagna per un singolo post. Taylor Mega: Quanto guadagna per un singolo post su Instagram La nota influencer Taylor Mega ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello per circa una settimana, ...

Sonia Bruganelli e Taylor Mega - shopping insieme da Chanel : pioggia di critiche per il lusso sfrenato : Sonia Bruganelli e Taylor Mega insieme in un pomeriggio di shopping sfrenato nella boutique Chanel di Milano. Una coppia inedita quella formata dalla signora Bonolis e la showgirl 25enne fino allo...

Taylor Mega irriconoscibile prima della chirurgia : le foto non mentono : Il nome suggerirebbe un’origine anglosassone ma Taylor Mega, classe 1993, è italianissima. La sexy influencer che da poco ha trascorso una settimana nella casa del Grande Fratello, è nata nata a Carlino, in provincia di Udine, da una famiglia di allevatori di tacchini. Un’origine modesta, dunque, che però non le ha impedito di far furore su Instagram e di guadagnarsi un posto tra le notizie di gossip. Elisia Todisco (questo è il vero nome di ...

Taylor Mega - da Barbara D’Urso - attacca Francesca De André : ‘Gennaro deve svegliarsi’.. : Continua la faida a distanza tra Taylor Mega e Francesca De André. Dopo l’uscita della web influencer dalla Casa del Grande Fratello 16, la figlia di Cristiano De André non ha usato parole carine... L'articolo Taylor Mega, da Barbara D’Urso, attacca Francesca De André: ‘Gennaro deve svegliarsi’.. proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Taylor Mega e Matteo Salvini - cosa li "lega"? - : Roberta Damiata Quattro chiacchere in amicizia tra l'influencer Taylor Mega e Matteo Salvini che si sono incontrati casualmente dietro le quinte di "Pomeriggio Cinque" Matteo Salvini incontra migliaia di persone al giorno, e a parte qualche selfie, sarebbe impossibile pubblicare tutti i video che le persone comuni gli chiedono di fare. Ma questa volta, dietro le quinte di "Pomeriggio 5", il suo incontro è stato assolutamente ...

Taylor Mega contro Francesca De André : “Gennaro deve svegliarsi!” : Gennaro Lillio succube di Francesca De André? Parla Taylor Mega Taylor Mega è stata una degli ospiti di oggi di Pomeriggio 5. L’influencer è stata chiamata da Barbara d’Urso per commentare insieme alcune cose dette sui social riguardanti Francesca De André. Tra le due, durante la permanenza di Taylor nella casa, non è di certo nato un bel rapporto, tutt’altro. La concorrente ha accusato l’influencer di volere andare a ...

Taylor Mega shopping sfrenato con la moglie di Paolo Bonolis : Taylor Mega si è concessa una seduta di shopping per le vie di Milano in compagnia di Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis ha però ripreso l’influencer per i suoi pessimi gusti in fatto di accessori. Taylor Mega è un'amante dello shopping sfrenato. Lei stessa lo ha ammesso in diverse occasioni, come a Pomeriggio Cinque, quando fu protagonista di un servizio su una sua tipica giornata di acquisti di lusso. L'ultima ...

Mi piacciono quelli con tutti gli attributi! Taylor Mega contro Gennaro Lillio : Taylor Mega ha risposto ad alcune curiosità dei suoi follower, ma una domanda su Gennaro Lillio le ha permesso di demolirlo completamente. La partecipazione di Taylor Mega come ospite d’eccezione del Gf ha scatenato non poche diatribe tra Gennaro Lillio e Francesca De André, che ha accusato la influencer di essere entrata nella Casa solo per guadagnare follower e tentare un approccio con il napoletano.-- Nelle ultime ore, ...

Un meraviglioso lato B! Taylor Mega si sfoga con un post sexy su Instagram : Taylor Mega, recentemente uscita dalla casa del Grande Fratello, ha subito diverse critiche. L'ultima da Antonio Zequila. La modella, comunque, si è sfogata su Instagram nel suo stile consueto. Anche fuori dalla casa più chiacchierata d'Italia la bella udinese ha subito diverse critiche, come quella mossagli da Antonio Zequila relativamente ai suoi guadagni da social network durante la recente puntata di Pomeriggio Cinque. Di ...