Stop alle crociere a Cuba | la protesta dei viaggiatori dopo il divieto

Venezia : Legambiente - Stop alle grandi navi - vanno deviate a Porto Marghera (3) : (AdnKronos) - "In ogni caso, chiediamo alla politica di individuare definitivamente e al più presto una soluzione al problema - che dovrà porre al centro del dibattito la salvaguardia della città e dei suoi cittadini nonché del delicato ecosistema lagunare, Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 1987

Venezia : Legambiente - Stop alle grandi navi - vanno deviate a Porto Marghera : Venezia, 6 giu. (AdnKronos) - "stop da subito alle grandi navi a Venezia". A ribadirlo è Legambiente: che precisa: "le navi da crociera deviate a Porto Marghera ma senza scavo di nuovi canali e solo se di dimensioni compatibili con l’accesso in laguna". "Riteniamo che le navi da crociera oltre le 40

Da ChriStoph Waltz a Louis Garrel : il cast del nuovo film (spagnolo) di Woody Allen : 47. Sogni e delitti (2007)46. Hollywood Ending (2002)45. To Rome With Love (2012)44. Melinda e Melinda (2004)43. Don’t Drink the Water (1994)42. Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni (2010)41. Magic in the Moonlight (2014)40. La maledizione dello scorpione di giada (2001)39. Celebrity (1998)38. Che fai, rubi? (1966)37. Ombre e nebbia (1991)36. Irrational Man (2015)35. Harry a pezzi (1997)34. Scoop (2006)33. Basta che funzioni (2009) 32. Settembre ...

Venezia : sindaco e politici chiedono lo Stop alle grandi navi nel Canale della Giudecca : Ieri mattina, a Venezia, una nave da crociera Msc ha urtato un battello nel Canale della Giudecca. Per fortuna, l'incidente ha causato solo lievi feriti. Dopo l'accaduto, il sindaco in primis e molti altri personaggi del mondo della politica sono tornati a ribadire il fatto che nel Canale Veneziano, le grandi navi da crociera non dovrebbero passare. Il primo ad esprimere questo pensiero è stato il ministro dell'interno Matteo Salvini. ...

L'incidente di Venezia accelera lo Stop alle grandi navi in Laguna : Collisione a Venezia tra una nave da crociera della Msc e un battello da turismo nel canale della Giudecca: quattro turiste straniere tra i 67 e i 72 anni sono rimaste ferite, nessuna in modo grave, ma gli attimi di terrore vissuti sulle due imbarcazioni e sulla banchina hanno riacceso le polemiche sul transito delle grandi navi nella Laguna Veneziana. La Msc Opera è andata a sbattere contro la banchina a San Basilio-Zattere e ha speronato ...

Toninelli : "Entro giugno Stop alle grandi navi nel Canale della Giudecca" : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli è intervenuto sulla notizia del giorno, ossia l'incidente avvenuto nel Canale della Giudecca a Venezia, dove una nave da crociera si è scontrata con un battello e si è schiattante contro una banchina. Il governatore del Veneto Luca Zaia aveva interpellato direttamente il ministro diffondendo una nota in cui scriveva:"L’incidente avrebbe potuto risolversi una tragedia. Apprendo ...

Stop alla cannabis light - tutte le falle della norma. Agricoltori in rivolta : «Siamo stati truffati» : All?indomani della sentenza della Cassazione che renderebbe illegale la cannabis light, in tutta Italia sono scattati i sequestri e il panico tra gli addetti del settore. Ma il pronunciamento...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Xenia si allea con Boris e Robert per distruggere ChriStoph! : Il momento della vendetta è arrivato! Dopo aver visto la propria vita rovinata dall’uomo da lei sposato e aver portato avanti contro di lui una guerra apparentemente interminabile, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Xenia Saalfeld (Elke Winkens) deciderà che è arrivato il momento di sferrare l’attacco finale contro il suo nemico di sempre. E da questo momento in poi nulla sarà più come prima… Ecco dunque cosa accadrà nelle ...

Amministrative 2019 - la sindaca anti cemento di San Lazzaro rieletta con l’80% : “La ricetta? Stop alle slot e nidi gratis” : È stato praticamente un plebiscito quello che ha incoronato la sindaca di San Lazzaro (Bologna), la dem Isabella Conti, rieletta dai suoi concittadini con l’80,84% e 15.087 voti. In un Emilia-Romagna in cui la Lega ha continuato la sua avanzata, nel piccolo centro dell’hinterland bolognese il centrodestra unito si è fermato al 13,28% (2.478 voti), con il candidato Carmine Campitelli. La 36enne Conti si è presentata alle elezioni ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Il disastro aereo di Eva e ChriStoph - la FOTOGALLERY! : Puntate ad altissimo tasso drammatico ed emotivo stanno sconvolgendo i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore! Nelle puntate della soap in onda di recente in Germania, l’attenzione è infatti focalizzata su una storyline ambientata molto lontana dal Fürstenhof e con due protagonisti d’eccezione: l’incidente aereo di Eva (Uta Kargel) e Christoph (Dieter Bach) sui Carpazi! Un dramma che segnerà profondamente la vita di tutti i personaggi ...

Dopo Woody Allen - tocca a Michael Jackson : Stop di Netflix a «Bubbles» : IL PREMIO DI REGANMichael E GREGORY PECKLA NASCITA DI NEVERLANDIL PICCOLO PRINCECON I GRANDI REGISTIMAMMA, HO TROVATO UN AMICOIL PRIMO BACIOL'ALLAN POE MANCATOI Jackson BEE GEESL'AMICIZIA CON LIZ TAYLORCIAK, SI GIRAMichael Jackson: i ricordi più belli PRINCE IN BADLA BENEFICENZACON FREDDIE MERCURYIL FUNERALELa caduta dei potenti, quelli che prima volevano accaparrarsi tutti e che oggi faticano a trovare un posto in palinsesto. Dopo Amazon che ...

L’effetto Trump per Huawei si fa sentire anche in Europa sul 5G : Stop alle sue reti? : I segnali da parte di Huawei, sul fronte delle Reti 5G, sono improntati sull'orgoglio e sulla voglia di andare avanti con più forza rispetto a prima, nonostante le ultime notizie provenienti dagli Stati Uniti con relativo effetto Trump. Indicazioni in merito ve le ho fornite già nella giornata di ieri, ma oggi 22 maggio occorre prendere in esame quella che al momento è solo una voce di corridoio. Insomma, nulla di ufficiale, ma le fonti sono ...

Stop alle navi con gli uomini - via libera alle navi con le armi : Fermiamo le navi che portano gli uomini. E facciamo attraccare le navi cariche di armi (che uccidono i civili). Chiudiamo i nostri porti ai disperati che ci chiedono aiuto e li spalanchiamo a chi porta soldi. E’ la nuda verità. Non è un’opinione, una presa di posizione politica. Sono fatti. Questo siamo diventati. A volte la cosa più difficile è essere onesti con se stessi. Accade nella nostra vita personale, ma anche ...

Nuove indiscrezioni sulla scaletta di VascoNonStopLive 2019 dalle prove a Castellaneta : Spuntano Nuove indiscrezioni sulla scaletta di VascoNonStopLive 2019, con titoli di brani che arrivano direttamente dalle prove che il rocker di Zocca sta tenendo a Castellaneta, in Puglia. Tra i brani che saranno parte della setlist degli stadi compaiono Asilo Republic, C'è chi dice no, Gli spari sopra, Mi si escludeva, Buoni o cattivi, La Verità, Cosa vuoi da me, Se è vero o no, Portatemi Dio, Vivere o niente, Quante volte, Fegato, fegato ...