Salvini | andiamo avanti | non capisco preoccupazione Conte

Incontro a sorpresa tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini : "Andiamo avanti" : “Il governo deve andare avanti e la priorità il taglio delle tasse”. Concordano su questi temi i due vice premier che si sono incontrati - a sorpresa - nel pomeriggio del 6 giugno a Palazzo Chigi. Si legge in una nota congiunta tra Lega e M5s. Il faccia a faccia non annunciato tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio è durato circa un’ora.L’Incontro è stato considerato da entrambe le parti “utile, ...

Salvini a Conte : "Andiamo avanti - la Lega c'è" : "Noi non abbiamo mai smesso di lavorare, evitando di rispondere a polemiche e anche insulti, e gli Italiani ce lo hanno riconosciuto con 9 milioni di voti domenica". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, mentre è ancora in corso la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha chiesto una risposta chiara ai due leader dei partiti di maggioranza. "Proprio oggi ad esempio ho ...

Matteo Salvini risponde subito a Giuseppe Conte : "La Lega c'è - andiamo avanti - non abbiamo tempo da perdere" : È Matteo Salvini il primo a rispondere, in tempo reale, a Giuseppe Conte. Alle 19.10, via Twitter, il leader della Lega annuncia secco: "Noi siamo pronti, vogliamo andare avanti e non abbiamo tempo da perdere, la Lega c'è". Dall'altra parte della maggioranza, tutto tace dalle parti di Luigi Di Maio.

Tivoli - fan invita Salvini al proprio bar : “Andiamoci tutti. Paga Fico - visto che oggi è la festa di rom e borseggiatori” : A Tivoli per il comizio in vista del ballottaggio, Matteo Salvini è stato invitato da una signora ad andare nel proprio bar. “Ci veniamo tutti, tanto offre Fico visto che oggi è la festa di migranti, rom e borseggiatori” ha detto il leader della Lega, riferendosi alle dichiarazioni del presidente della Camera, che aveva dedicato il 2 giugno, oltreché agli italiani, anche a rom, migranti e sinti. ...

Luigi Di Maio su Matteo Salvini : Andiamo avanti se la smette con l’estremismo di destra : Luigi Di Maio difende il suo governo, ma allo stesso tempo chiede un chiarimento alla Lega e a Matteo Salvini: "Ho fatto più appelli, appelli pubblici, dico Andiamo avanti ma basta con l'estremismo di destra e comportamenti da casta - ha spiegato il capo politico del Movimento 5 Stelle - questi comportamenti li denunceremo sempre".

Matteo Salvini bombardato dai grillini - Patuanelli : "Andiamo fino in fondo. Lui sul balcone come Mussolini" : Bombardare Salvini, da tutte le angolazioni. Luigi Di Maio continua a ripetere che lui non vuole la crisi di governo (artificio retorico per lasciar intendere che sia l'altro, Matteo Salvini, a volerla) e intanto dà mandato ai suoi uomini più fedeli di assaltare il capo della Lega vomitandogli addos

Caso Siri - Salvini : “Andiamo avanti - una poltrona non fa la differenza. Retroscena sui giornali? Vendono sempre meno” : “Il governo va avanti, non è una poltrona in più o in meno a fare la differenza. Invece di questionare sulle dimissioni di Tizio o di Caio, andiamo a questionare sulle tasse”. Matteo Salvini, durante un comizio a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, commenta i Retroscena dei giornali di oggi, secondo cui dopo le Europee vuole fare saltare il governo per salvare la poltrona di Armando Siri, il sottosegretario del Carroccio ...

Luigi Di Maio - situazione incontrollabile : "Il M5s ha la maggioranza - andiamo alla conta con Salvini" : In poche ore, Luigi Di Maio è passato dal "spero che non si voti" a "i 5 Stelle in consiglio dei ministri hanno la maggioranza assoluta". Che è un po' come mettere la pistola carica sul tavolo prima di iniziare una civile trattativa politica. La Lega tira dritto: "Armando Siri non si dimette". E all