Rocca di Papa | esplosione nel palazzo del Comune | feriti sindaco e dipendenti | grave un

Roma - esplosione nel palazzo del Comune di Rocca di Papa : crolla la facciata. Le prime immagini : Un’esplosione si è verificata poco fa in una palazzina di tre piani a Rocca di Papa, in provincia di Roma. Almeno quattro persone, tra cui un bambino portato in ospedale in codice rosso, sono rimaste ferite. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco l’esplosione, dovuta probabilmente ad una fuga di gas, ha provocato il crollo di parte della palazzina del Comune. Sul posto sono già presenti le squadre dei vigili del fuoco e ...

Rocca di Papa - esplosione al Comune forse per una fuga di gas : 3 bambini tra gli 8 feriti : I piccoli sarebbero stati investiti da schegge di vetro nella scuola vicino al palazzo dove è avvenuta la deflagrazione. Erano in corso dei lavori. L’ipotesi è una fuga di gas: si teme una seconda esplosione. Vigili del fuoco al lavoro con diverse squadre

Astronomia : gli imperdibili eventi di giugno al Parco di Rocca di Papa : Ben sei Astroincontri delizieranno i visitatori del Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa nel mese di giugno. In occasione degli speciali eventi divulgativi, organizzati dall’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” – APS, sarà possibile conoscere le meraviglie dell’Universo sotto la guida di esperti e immergersi nell’affascinante mondo dell’Astronomia. Tra le tante attività in programma, spettacoli multimediali nel ...