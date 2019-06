Ora Viganò parla dei possibili errori dei papi precedenti

ilgiornale

(Di lunedì 10 giugno 2019) Giuseppe Aloisi Mons. Carlo Maria, all'interno di un'intervista per il Washington Post,dellatà che pure Ratzinger e Wojtyila abbiano sbagliato su McCarrick "Benedetto XVI e Giovanni Paolo II sono esseri umani, e possono anche aver commesso". A dirlo è stato mons. Carlo Maria, ex nunzio apostolico negli Stati Uniti, all'interno di un'intervista rilasciata al Washington Post e ripresa da La Stampa. Il virgolettato, considerato il caso sollevato dal vescovo italiano con il memorandum tramite cui ha almeno consigliato a papa Francesco di rinunciare al soglio di Pietro, non può essere sottovalutato. Il punto focale è il seguente: l'nchiesta interna che la Santa Sede ha aperto sul caso dell'ex cardinal Theodore McCarrick potrebbe riguardare anche i pontificatisi dice sicuro di una serie di fatti: tra questi l'assunto ...

