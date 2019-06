Milan | ricorso al TAS per il caso Fpf | intanto per il nodo ds sarebbe in pole Massara

Blastingnews

(Di lunedì 10 giugno 2019) Dall’addio di Gattuso a quello di Leonardo. Ilè un cantiere aperto con la scritta ‘work in progress’. Dalla rifondazione dirigenziale a quella sul campo. Il mercato resta fermo, necessariamente legato alle questioni UEFA ma soprattutto al ruolo del direttore sportivo.al TAS per ilfair play finanziario La UEFA ha deciso di non decidere. In sostanza così può essere tradotta l’opera messa in scena dall’organo amministrativo, organizzativo e di controllo del calcio europeo, adoperato ai ‘danni’ del. Questo perché il verdetto finale sul FPF, il fair play finanziario, relativo al triennio 2015-2018, è stato messo in pausa. Sospeso, in attesa del verdetto del TAS sullo stesso modello ma relativo al triennio 2014-2017. La UEFA, così, prende tempo senza rilasciare alcun verdetto in attesa deldelal tribunale di Losanna. In base a quanto uscirà dalle aule ...

AntoVitiello : Riepilogo: #Milan fa ricorso al Tas per sentenza a dicembre su triennio 14/17. Nel frattempo viene deferito ad Apri… - AntoVitiello : L’Uefa ha sospeso il procedimento nei confronti del Milan per la violazione del Fair Play Finanziario Prima bisogn… - DiMarzio : La decisione dell’#Uefa sul #Milan ?? -