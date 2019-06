Lele Mora rivela | “Peppa Pig l’ho scoperta io”

Lele Mora : "Peppa Pig l'ho scoperta io. Ho aperto il primo locale gay in Italia" : Non solo ex agente dei vip. A leggere le gesta di Lele Mora si ha l’idea di un uomo che ha vissuto mille vite, le cui risorse sembrano infinite. Ad esempio: sapevate che è proprietario di negozi di giocattoli (a domanda “quanti ne hai?”, risposta “non ricordo”)? È quello che racconta in un’intervista di Teresa Ciabatti su Sette de Il Corriere della Sera.Investimento concretizzato a seguito del ...

Grande Fratello - Lele Mora : “Se io e Gennaro siamo stati amanti? Ecco la verità” : Gerraro Lillio del Grande Fratello e Lele Mora sono stati amanti? È il rumors che ha preso a circolare da qualche giorno e sul quale ora ha voluto dire la sua proprio l’ex agente dei vip. In un’intervista al settimanale “Nuovo tv” infatti, Lele Mora ha voluto mettere a tacere queste voci, negando sia di aver aiutato Gennaro ad entrare nel mondo della tv sia di aver avuto un flirt con lui. “Lo dicono, ma non è così. ...

Lele Mora torna a parlare di Corona : “Con Fabrizio tanta passione e amore…” : Lele Mora torna a parlare in TV, parla anche di Fabrizio Corona e del loro rapporto passato “Sono pronto a tutto, ho pagato tutto fino in fondo”: così Lele Mora si è detto pronto a rispondere alle domande dei suoi interlocutori, senza peli sulla lingua e soddisfacendo tutte le curiosità dei presenti. Immancabile, quindi, il … Continue reading Lele Mora torna a parlare di Corona: “Con Fabrizio tanta passione e amore…” at ...

Lele Mora a Live Non è la d’Urso spiazza con una confessione sul GF : Grande Fratello: Lele Mora fa una confessione a Live Non è la d’Urso Lele Mora è stato uno degli ospiti del nuovo appuntamento settimanale di Live Non è la d’Urso. Durante il corso della serata Karina Cascella, opinionista chiamata a occupare una delle famose sfere del programma, ha fatto una domanda riguardante il GF 16. Senza troppi giri di parole, facendo riferimento a quanto affermato da Cristiano Malgioglio al debutto del ...

Live – Non è la D’Urso : nella settima puntata annunciata la presenza di Mark Caltagirone - futuro marito della Prati. Ospiti Lemme e Lele Mora (che si ricrede) : Pamela Prati Si preannuncia una puntata di Live – Non è la D’Urso ricca di colpi di scena; nel corso del settimo appuntamento, in onda stasera in prima serata su Canale 5, Barbara D’Urso è pronta ad intrattenere il suo pubblico con diversi Ospiti “degni di nota”. A cominciare da Paola Caruso che, come annunciato ieri a Pomeriggio Cinque, potrebbe rivelare il nome del suo vero padre. Oltre all’ex bonas di ...