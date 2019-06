Il saluto di Giletti | Non so dove ci vedremo | qui a La7 sono stato molto bene

blogo

(Di lunedì 10 giugno 2019) Massimosaluta il pubblico di La7. Se per sempre o solo per i prossimi tre mesi non è dato saperlo, per ora. Il conduttore deciderà sul suo futuro nei prossimi giorni, ma intanto chiude la seconda stagione di Non è l’Arena.“Io non socila prossima stagione televisiva – ha dettodurante i titoli di coda - so solo che qui a La7 ho vissuto. Ad maiora”.Ildi: "Non soci, qui a La7" pubblicato su TVBlog.it 10 giugno 2019 01:24.

