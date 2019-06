Il dramma di Richard Madden dopo Bodyguard | ‘distrutto’ dal suo personaggio | “Ho bisogno

optimaitalia

(Di lunedì 10 giugno 2019)ne è uscito particolarmente scossoaver recitato in. Per il ruolo del Sergente David Budd, l'attore si è guadagnato un Golden Globe, premio meritato a giudicare da quanto trapela in un'intervista all'Hollywood Reporter.La star, al cinema col biopic su Elton John, Rocketman, ha dichiarato che alla fine delle riprese ne è uscito "mentalmente e fisicamente esausto". Un'esperienza lavorativa che l'ha colpito nel profondo. E ora sente ildi staccare la spina."Hodi fermarmi, devo smettere di farlo per un po'. Questo ruolo ha pesato molto su di me. Quando passi del tempo nei panni di qualcun altro, parli come lui, pensi come lui, alla fine perdi un po' di te stesso. Non sono un attore che utilizza un qualche metodo, ma da questo ruolo ne ricavi un'enorme sbornia. Alla fine di tutto mi sentivo molto isolato e distrutto, proprio come lo era ...

