E3 2019 | Griftlands è il nuovo progetto di Klei Entertainment che sfrutta elementi da

(Di lunedì 10 giugno 2019)di(Don't Starve, Mark of the Ninja tra gli altri) torna a mostrarsi con un nuovissimo trailer che mostra anche i cambiamenti che hanno caratterizzato il.Questo gioco utilizza un sistema di deck building edda card game non solo per il combattimento ma anche per trattare con nemici e per creare dei potenziali alleati in grado di sostenerci durante gli scontri più complicati. L'obiettivo degli sviluppatori è quello di dare vita a un gioco approcciabile in modi molto diversi in base alle nostre decisioni e alle caratteristiche delle carte in nostro possesso.La versione alpha didebutterà l'11 luglio sull'Epic Games Store. Leggi altro...

