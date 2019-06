Sciopero del lavoratori su treni | bus e aerei dal 20 al 24 giugno

Blastingnews

(Di domenica 9 giugno 2019) I sindacati hanno proclamato nuovi scioperi del trasporto pubblico in diverse località d’Italia. In particolare alcuni scioperi locali che inizieranno giovedì 20 e termineranno lunedì 24. Scioperi degli autobus a Roma e Reggio Emilia Il primodei mezzi pubblici ci sarà giovedì 202019 nella città di Roma. Ad incrociare le braccia sarà il personale della società Atac, che sciopererà per 24 ore. Lo hanno proclamato i sindacati Orsa e USB Lavoro Privato, mentre le associazioni di categoria Faisa, CGIL e Cisal hanno indetto l’astensione dal lavoro da parte del personale dell’azienda AGO sempre il 20per 24 ore. Si fermeranno i mezzi nei comuni di Genzano, Arriccia, Albano Laziale, Filettino, Trevi nel Lazio, Anagni, Fiuggi in provincia di Frosinone e Aprilia in provincia di Latina. Gli autobus in queste province e nella città di Roma non viaggeranno per 24 ore ...

Paskunky : RT @FeniceArde: 12o giorno di sciopero della fame per Anna e Silvia. Da quando hanno iniziato, altri compagni reclusi si sono aggiunti allo… - FeniceArde : 12o giorno di sciopero della fame per Anna e Silvia. Da quando hanno iniziato, altri compagni reclusi si sono aggiu… - gaelle14juillet : RT @gaelle14juillet: #Svizzera. La parità nelle chiese riformate non è ancora raggiunta. Le donne evangeliche svizzere in occasione dello… -