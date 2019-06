L’alpinismo di una volta | quello che trattava la montagna con affetto

ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 giugno 2019) “C’è la nebbia e sono stanco e assetato. Al campo ci facciamo una bella bevuta di tè e mangiamo spaghetti: sono buoni, benché riscaldati… Mi alzo alle sei meno un quarto: non voglio che mi portino il tè in tenda. Non mi piace fare la parte del turista”. A parlare son rispettivamente Arturo e Oreste Squinobal, dalle pagine dei loro diari di viaggio riportate nel libro I due montanari, che Maria Teresa Cometto ha deciso di ridare alle stampe con Corbaccio (postfazione di Paolo Cognetti). Due montanari. Arturo e Oreste Squinobal dalle Alpi all'Himalaya Prezzo: 14.93€ Acquista su Amazon Scrivo dall’India e i quotidiani di qui (come quelli di tutto il mondo) sono costellati di notizie che riportano il numero di turisti morti in attesa di scalare le vette dell’Himalaya e della quantità di ...

