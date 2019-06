In fumo 450 miliardi di ricchezza Guerra dei dazi | Lagarde fa i conti

affaritaliani

(Di domenica 9 giugno 2019) "Lo 0,5% del Pil mondiale innel 2020 ovvero circa 455di dollari". Non parla solo di generici rischi al ribasso per la crescita globale a conclusione del del G20 dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali a Fukuoka, in Giappone. Ma quantifica l'effetto che l'ondata protezionista attivata da Donald Trump da metà 2018 sta avendo sull'andamento dell'economia internazionle. Christine, direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Segui su affaritaliani.it

