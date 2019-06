Gli spoiler prima di internet

Il Segreto - spoiler spagnoli : Carmelo dà l’ultimo saluto alla defunta moGlie Adela : Nelle puntate spagnole attuali de “Il Segreto” in Spagna i telespettatori hanno assistito all’ennesima tragedia, dopo l’attentato avvenuto durante le nozze di Fernando Mesia. La dark lady Francisca Montenegro ha portato a termine il suo orrendo piano di vendetta con l'aiuto del figlio del defunto Olmo, dopo aver ribadito più volte che Maria è rimasta invalida a causa di Severo Santacruz. La moglie di Raimundo Ulloa ha teso un orribile tranello ...

Il Segreto spoiler : Antolina si scaGlia contro Isaac a causa di Alvaro : Nelle prossime puntate italiane, della telenovela “Il Segreto” si aggiungerà un’altra persona al triangolo amoroso formato da Antolina, Isaac ed Elsa. Si tratta del dottor Alvaro Fernandez, che farà breccia del cuore della Laguna. L’ex ancella sarà completamente fuori controllo, quando apprenderà nel capitolo 2.009 che suo marito ha accettato di lavorare nel dispensario per il sostituto di Zabaleta, nonostante le assicurerà che non ci sarà ...

Spoiler Beautiful al 14 giugno : rissa tra Brooke e Taylor - Bill trascura il fiGlio : Le ultime anticipazioni che trapelano dal web per quanto riguarda le puntate di Beautiful della settimana che va dal 10 al 14 giugno si concentrano principalmente sul matrimonio della coppia formata da Liam e Hope. I due si troveranno infatti a pronunciare il fatidico sì in compagnia di amici e parenti. Tra gli invitati sono presenti personaggi come Steffy, Taylor e Brook. Tra le due donne che ormai per anni si sono contese l'amore di Ridge, ...

Una vita - spoiler al 15 giugno : Diego organizza il funerale della fiGlioletta : Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap opera 'Una vita', ideata dalla scrittrice Aurora Guerra, che riesce ad attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo, curioso dei cambiamenti riguardanti i personaggi principali. Le anticipazioni degli episodi che vanno da lunedì 10 fino a venerdì 15 giugno svelano che Diego verrà a conoscenza di una notizia inaspettata. Il fratello di Samuel sarà informato della morte della figlioletta e non ...

Beautiful - spoiler americani : Thomas potrebbe scoprire che la fiGlia di Hope è viva : Il segreto della vera identità di Phoebe Forrester continua ad essere l'indiscusso protagonista delle puntate americane di Beautiful. Da quando Steffy è tornata da Parigi, la trama ha subito una veloce impennata, tanto che la svolta arriverà durante le puntate estive. Ad annunciarlo è stato niente meno che Bradley Bell, che ha specificato anche che ci sarà un dramma connesso alla scoperta dello scambio di culle. In attesa che ciò accada ...

Il Segreto - spoiler : Alvaro si allea con Antolina per appropriarsi deGli averi di Elsa : Nuovo spazio sulla telenovela “Il Segreto” che continua ad appassionare. I protagonisti delle prossime puntate italiane saranno Elsa Laguna ed Alvaro Fernandez. La sorella del defunto Jesus, dopo aver sofferto a causa di Isaac Guerrero, ritroverà la serenità al fianco del nuovo medico. Il sostituto di Zabaleta inizialmente, dopo aver dato l’impressione di avere delle intenzioni serie con l’ex fidanzata del carpentiere, mostrerà il suo vero ...

Una Vita spoiler : Diego sospetta che il fiGlio di Blanca sia stato scambiato alla nascita : Le vicende della soap opera spagnola “Una Vita” sono sempre in grado di stupire. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, svelano che il misterioso parto di Blanca Dicenta avvenuto in un momento inopportuno, precisamente quando sarà intenta a fuggire con Diego Alday, continuerà ad essere al centro delle trame. Quest’ultimo non appena la sua amata metterà fine alla loro relazione ...

Il Segreto - spoiler dal 3 al 7 giugno : Fernando svela il nascondiGlio di Emilia e Alfonso : Il Segreto, come di consueto, regala interessanti indiscrezioni e anticipazioni coinvolgenti per tutti gli appassionati di questa soap opera iberica che va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5. Gli spoiler dal 3 al 7 giugno gettano un'ombra di mistero in merito al rapimento di Emilia e Alfonso Ulloa. Il responsabile della loro sparizione, Fernando Mesia, farà una importante rivelazione sul nascondiglio nel quale si troverebbero i coniugi ...

Una Vita - spoiler spagnoli : Genoveva seduce Antonito - Ramon invita Carmen alla cena di famiGlia : Le vicende di Una Vita continuano ad intrattenere i telespettatori italiani e quelli iberici. Nelle puntate spagnole in onda da lunedì 27 a venerdì 31 maggio, la rivalità tra Bellita e Felicia si farà sempre più accesa, mentre Ramon presenterà Carmen come sua fidanzata a tutto il vicinato. Infine Antonito riceverà le attenzioni di Genoveva. Una Vita: Bellita contro Felicia Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate spagnole dal 27 al ...

Spoiler U&D : la CavaGlià la prima a decidere - Angela Nasti l'ultima il 31 maggio (RUMORS) : Venerdì 31 maggio si concluderà la stagione 2018/2019 di Uomini e Donne: l'ultima settimana di messa in onda del dating-show di Canale 5, sarà interamente dedicata alle decisioni finali di tutti i protagonisti, sia Over che giovani. Da mercoledì prossimo, in particolare, il pubblico assisterà alle puntate in diretta incentrate sulle scelte dei tronisti in carica. Stando a quello che riporta "Vicolo delle News", la prima a scegliere dovrebbe ...

Spoiler U&D : Giulia sarà la prima a sceGliere il 29 maggio - poi Zelletta e la Nasti : Il dating show di Mediaset, Uomini e Donne è ormai giunto nella sua fase finale. I tronisti Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti hanno avuto a disposizione quasi un anno di tempo per poter scegliere la loro anima gemella e ora è il momento che decidano chi sarà tra i corteggiatori rimasti in gara il loro compagno di vita. Quando sceglieranno quindi i tronisti? Stando alle anticipazioni che trapelano online, Giulia Cavaglia dovrebbe ...

Una Vita - spoiler : Blanca lascia Diego e Gli chiede di andarsene senza di lei : La malvagia Ursula Dicenta e il figliastro Samuel Alday protagonisti della soap “Una Vita” continueranno ad unire le loro forze nelle prossime puntate italiane. Gli spoiler annunciano che Blanca rinuncerà a fuggire con il cognato Diego da Acacias 38 come avevano programmato, a causa dell’influenza di una new entry. La primogenita dell’ex istruttrice, precisamente di ritorno dal cimitero, non avrà più nessuna intenzione di andare a vivere in ...

Una Vita - spoiler spagnoli : Ramon si ricongiunge con la fiGlia Milagros dopo dieci anni : I telespettatori spagnoli della popolare telenovela “Una Vita” ambientata ad Acacias 38, questa settimana in corso hanno assistito ad un momento molto emozionante. Ramon Palacios dopo aver trascorso ben dieci anni dietro le sbarre del carcere con l’accusa di aver causato la morte di Celia Alvarez Hermoso, ha avuto la possibilità di incontrare la sua bambina, avuta dalla defunta Trini Crespo. Finalmente la piccola Milagros ha riabbracciato il ...