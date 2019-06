FED2019 - Lucca batte in velocità Barcellona e Bristol sul progetto 5GCity

digital-news

(Di domenica 9 giugno 2019)in velocitàsulavendo portato a termine per prima le sperimentazioni di trasmissione e sviluppo prodotti di realtà aumentata per il sistema che dal 2020 segnerà in Europa l'evoluzione della rete adottata da tutti gli operatori di telefonia mobile.Ileuropeocoinvolge, è stato finanziato nel 2017 con 7.734.450 euro erogati tramite il programma finanziario Horizon 2020 ed è stato realizzato...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.