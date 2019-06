E3 2019 | il curioso Way to the Woods si mostra in un trailer

eurogamer

(Di lunedì 10 giugno 2019) Way to theè un gioco di esplorazione in 3D da intendere come un viaggio spirituale nei panni di un cervo, realizzato dal diciottenne Anthony Tan. Il gioco è stato protagonista di unto durante la conferenza Microsoft di questo E3.Come riporta N3, il nuovodue cervi intenti ad esplorare alcuni luoghi apparentemente abbandonati dall'uomo ed in certo senso reclamati dalla natura. Durante l'esplorazione notiamo inoltre una sorta di abilità speciale a disposizione di una delle due creature. Il gioco è atteso per il 2020. Se siete curiosi, di seguito potete trovare ilto durante l'evento.Leggi altro...

SkySport : ?? L'eroina della rimonta azzurra ?? E il curioso viaggio dei genitori ??? La storia #SkyMondiali #RagazzeMondiali… - Eurogamer_it : E3 2019: il curioso #WaytotheWoods si mostra in un trailer - maplewhite1912 : RT @letteraV: Ho scritto della demo di #StarWarsJediFallenOrder vista a Los Angeles. Qualche dubbio su esplorazione e atmosfera, ma il comb… -