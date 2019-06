E3 2019 | 12 Minutes è un ispirato thriller interattivo incentrato su un loop temporale

eurogamer

(Di domenica 9 giugno 2019) Durante l'E3e in particolare la conferenza Microsoft abbiamo potuto vedere da vicino diversi progetti indie molto interessanti. Un esempio? Indubbiamente 12.Il titolo è pubblicato da Annapurna Interactive, compagnia che si dedica spesso a progetto molto peculiari. In questo caso si tratta di unche ci mette di fronte a un uomo misteriosamente bloccato in undal quale tenterà di fuggire scoprendo la verità sulla morte del padre della donna con cui convive e che ama.Il tutto è stato mostrato con una visuale dall'alto indubbiamente curiosa e per certi versi inaspettata per un gioco del genere. Non sappiamo esattamente cosa aspettarci dal gameplay ma 12ci ha sicuramente incuriosito parecchio.Leggi altro...

Xpyro1990 : RT @Eurogamer_it: Ecco l'incredibile e interessantissimo thriller interattivo #12Minutes - _DrCommodore : 12 Minutes: annunciato il nuovo thriller di Luis Antonio - - Eurogamer_it : Ecco l'incredibile e interessantissimo thriller interattivo #12Minutes -