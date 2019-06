Canada | pole e nuovo record con le soft

motorinolimits

(Di domenica 9 giugno 2019) Ferrari driver Sebastian Vettel setposition and the new trackfor the Gilles Villeneuve circuit, which will host the Pirelli-sponsored Canadian Grand Prix. While the German’s fastest lap came on thecompound, the quickest lap in Q2 (from Mercedes driver Lewis Hamilton) was set on the medium compound and was already close … L'articolocon leMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

SkySportF1 : ?? Prima pole stagionale per #Vettel ? ? - SkySportF1 : ?? POLE di Sebastian #Vettel ?? 1'10''240 I risultati ? - Eurosport_IT : Ecco il vero SEBASTIAN VETTEL ???????? Segna il miglior tempo in Canada e torna in pole position dopo quasi un anno (2… -