Ballottaggi 2019 | affluenza alle 23 metà Comuni al 52 | 5 per cento

(Di domenica 9 giugno 2019)elezioni per i, alla chiusura dei seggi, secondo i primi dati (circadei 134delle Regioni a statuto ordinario) ha votato il 52,5 perdegli aventi diritto, in forte calo rispetto al primo turno del 26 maggio quando l’definitiva fu del 68,2 per. E’ chiaro che il raffronto trao e primo turno è poco indicativo in particolare in un sistema tendenzialmente tripolare (senza tenere conto delle liste civiche). La tendenza comunque era stata registrata già nelle rilevazioni sulla presenza degli aventi diritto ai seggi di mezzogiorno e delle 19.12 aveva votato il 17,49 per, mentre19 si era presentatourne il 37,4 perdegli aventi diritto. Ferrara è la città che ha fatto registrare l’più alta al 48,17 permentre Foggia quella in cui è stata più bassa, fermandosi al 29.87 per. ...

you_trend : ??? Aprono in questo momento i seggi per i #ballottaggi in 136 comuni italiani. Lo scrutinio comincerà subito dopo l… - Agenzia_Ansa : Al voto per i #ballottaggi in 136 comuni, 15 capoluoghi #ANSA - fattoquotidiano : Ballottaggi 2019, da Livorno e Reggio Emilia fino a Potenza: tutte le sfide nei Comuni. M5s in corsa solo a Campoba… -