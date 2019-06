Ballata per Genova | anche Antonacci e Pausini in collegamento da Roma

Tutti gli ospiti di Ballata per Genova su Rai1 - da Laura Pausini a The Kolors : come ottenere i biglietti : Gli ospiti di Ballata per Genova sono pronti a salire sul palco di Piazzale Kennedy. L'evento organizzato a Genova e per Genova sarà un nuovo modo per reagire alla tragedia del crollo del Ponte Morandi, a distanza di 10 mesi da quel terribile 14 agosto. Tra i tanti artisti a partecipare alla serata che sarà trasmessa su Rai1, anche Laura Pausini e Biagio Antonacci, oltre a Gino Paoli con Danilo Rea, Cristiano De Andrè, Raf, Umberto Tozzi, ...

Ballata per Genova venerdì 14 giugno in diretta su Rai1 : L'appuntamento è per venerdì 14 giugno quando Rai1 si collegherà in diretta con piazzale Kennedy a Genova per trasmettere una grande serata di musica e di spettacolo intitolata "Ballata per Genova". L'evento sarà trasmesso, oltre che dalla prima rete nazionale anche da Radio 1 Rai e vedrà alternarsi sul palco volti noti del mondo dello spettacolo.prosegui la letturaBallata per Genova venerdì 14 giugno in diretta su Rai1 pubblicato su ...