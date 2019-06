Upas episodi al 21 giugno | Guido decide di affrontare Cerruti

Blastingnews

(Di sabato 8 giugno 2019) Nella puntata andata in onda venerdì 7, i fan di Un posto al sole hanno potuto assistere a uno degli eventi più attesi degli ultimi mesi. Mariella, stremata dai sensi di colpa, ha finalmente rivelato ache è lui il vero padre di Lollino, lasciando l'uomo letteralmente a bocca aperta. A questo puntorà di parlare con il figlio Vittorio e di confrontarsi conprima di prendere la definitiva decisione sul futuro della sua relazione con Mariella. Nel frattempo Vittorio dovrà fare i conti con il ritorno di Anita, che potrebbe mettere seriamente in difficoltà il suo rapporto con Alex.affronta(Germano Bellavia) resterà sconvolto dalle parole di Mariella (Antonella Prisco) e si prenderà del tempo per riflettere attentamente su questa importante rivelazione. L'uomo cercherà di mettere ordine in questa delicata situazione e la sua prima ...

ApuntoM : #upas ma invece che fare 2 episodi non potevano giovedì anticiparlo alle 20:00? - unpostoalsun : #Upas La scelta scellerata di mandare in onda gli episodi in orari sempre diversi @RaiTre la paga in termini di ascolti -