Ufficiale | Mihajlovic rinnova con il Bologna fino al 2022

(Di sabato 8 giugno 2019) Dopo giorni di attesa e una serie di voci che volevanopertra i candidati alla panchina della Juve, arriva l’ufficialità del rinnovo col. Il club lo ha comunicato sul sito: “IlFc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con Sinisaper il rinnovo del contrattoal 30 giugno”. Parole di entusiasmo sono arrivate dal presidente Joey Saputo: “È un momento importante per il nostro club. L’accordo con Sinisa E la base di un progetto ambizioso: vogliamo crescere e il modo migliore per farlo credo sia continuare con uomini di alto profilo” Anche il tecnico ha parlato di soddisfazione per il rinnovo “Ho voluto fortementeperché la società è un progetto ambizioso, con la squadra in questi mesi si è creato un rapporto bellissimo e tifosi ci hanno sempre sostenuto” L'articolo...

