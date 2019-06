Splinter Cell non ce la fa? Ubisoft non starebbe lavorando sulla serie

Ubisoft annuncia il nuovo Splinter Cell all’E3 2019 : tutti i rumor prima della fiera : Il nuovo Splinter Cell sarà uno dei protagonisti della conferenza Ubisoft in occasione della prossima edizione dell'Electronic Entertainment Expo. O almeno questo dicono da tempo i tanti e bollenti rumor che continuano ad affollarsi in rete in vista dell'E3 2019 di Los Angeles. Sono tantissimi i videogiocatori che chiedono a gran voce il ritorno della celebre saga stealth alla porta del colosso francese del gaming, per poter così riabbracciare ...

Un nuovo Splinter Cell confermato dall'ennesimo leak : l'annuncio all'E3 2019? : Da ormai diversi mesi Splinter Cell è uno dei protagonisti ricorrenti dei rumor e dei leak più o meno credibili legati al futuro di Ubisoft e in questo caso anche ai piani della compagnia francese per quanto riguarda l'E3 2019. Il buon Sam Fisher manca dalle scene dal 2013 e ci ha lasciati con uno Splinter Cell: Blacklist dalle qualità ecCellenti ma anche dalle vendite sotto le aspettative (forse esagerate) di Ubisoft. Un nuovo Splinter Cell ...

Ubisoft - è giunto il momento di far ritornare Splinter Cell - editoriale : Tre puntini. Soltanto tre piccoli punti verdi, che formano ordinatamente una piramide. Oh, quanto ho aspettato che, durante un evento, le luci si attenuassero e sbucassero dallo schermo quei tre puntini accompagnati dal tipico ronzio di qualche improbabile strumento tecnologico che si attiva. Caro Splinter Cell, ma dove diamine sei finito? Sono passati, nel caso non ve lo ricordaste, sei anni dall'ultima uscita di Sam Fisher, con il brillante ...

Il nuovo Splinter Cell "non arriverà molto presto" : I numerosi fan di Splinter Cell stanno aspettando da anni un nuovo capitolo dell'amata serie ma, a quanto pare, sembra che l'attesa per un nuovo gioco si prolungherà ancora.Ultimamente, si è parlato di un eventuale nuovo gioco: uno dei creative director di Ubisoft ha condiviso pochi giorni fa un tweet in cui affermava di essere al lavoro sul prossimo Splinter Cell, ma il tutto sarebbe poi risultato uno scherzo dello sviluppatore.Ora, però, ...

Il ritorno di Splinter Cell è realtà? Un creative director di Ubisoft a metà tra teaser e scherzo : Sono praticamente anni che si parla di un nuovo possibile Splinter Cell ma dopo uno Splinter Cell: Blacklist di ottima qualità ma incapace di soddisfare le aspettative di vendita Ubisoft, i dubbi sul ritorno dell'iconico Sam Fisher sono inevitabilmente parecchi.I rumor nel corso degli ultimi mesi si sono accumulati e nella serata di ieri ci siamo trovati di fronte a una serie di curiosi indizi che sembrano a tutti gli effetti dei teaser in vista ...