Scandalo Csm | parla Franco Roberti | ' Governo Renzi tentò di pilotare cariche'

Cos'è lo Scandalo Csm : ovvero l'influenza della politica sulle procure (e viceversa) : Se fino a prima del caso Palamara il Csm non era mai stato coinvolto in vicende giudiziarie, oggi invece il consiglio...

Scandalo Csm - Magistratura indipendente attacca : 'Calunnia il paragone con la P2' : In questi giorni il nostro Paese è sconvolto da uno Scandalo che non ha precedenti all'interno degli organi di giustizia italiani. Infatti è ormai ben nota la vicenda che ruota attorno a Luca Palamara, pubblico ministero ed ex consigliere della Magistratura e sempre ex presidente dell'Associazione italiana magistrati. Secondo le accuse a carico degli indagati finiti al centro dello Scandalo, c'era una vera e propria cordata che pilotava le ...