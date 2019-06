Crociere | due navi dirottate su Trieste da Venezia

meteoweb.eu

(Di sabato 8 giugno 2019) Sono circa 9.500 i turisti in transito atra sbarco e imbarco di passeggeri per le dueda crocierada, e che da stamani sono ormeggiate alla Stazione marittima, lungo le Rive. Si tratta, appunto, di due approdi straordinari – gestiti dallaTerminal Passeggeri – delle motoCosta Luminosa e MSC Musica. La Costa Luminosa sbarca acirca 1.900 passeggeri, ne imbarca 2.080 e ne avrà in transito 610; la MSC Musica sbarca circa 2.300 passeggeri, ne imbarca altrettanti e ne avrà 350 in transito. Le dueda crociera sono statesuin seguito all’incidente in laguna adi domenica scorsa. La Costa Luminosa e la Msc Musica stazzano ciascuna 92 mila tonnellate lorde e sono lunghe poco meno di 300 metri. Ae’ stata organizzata in brevissimo tempo la logistica per queste due ...

