Canale 5 ricorda Corrado trasmettendo la sua ultima puntata a La Corrida

(Di sabato 8 giugno 2019)Terminata poche settimane fa su Rai 1 l’edizione targata Carlo Conti, Latorna eccezionalmente su5. Stasera, sabato 8 giugno, a distanza di vent’anni dalla morte di, la rete ammiraglia del Biscione ha deciso di omaggiare l’indimenticato presentatore romanol’da lui condotta, datata 20 dicembre 1997. Laè un po’ il manifesto di. L’ha ideata, insieme al fratello Riccardo Mantoni, e guidata prima in radio (dal 1968 al 1977) e poi in tv per dieci edizioni (dal 1986 al 1997), incollando su5 milioni di telespettatori. Nel dicembre del 1997, come detto, l’sua volta alle prese con i dilettanti allo sbaraglio. Un anno e mezzo dopo (8 giugno 1999) la scomparsa all’età di 75 anni. Laspeciale di stasera, in prima serata a partire dalle 21.10, ...

