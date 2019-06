Uruguay | multa per eccesso di bellezza | poliziotto finisce nei guai

Clamoroso in Uruguay - un vigile urbano rischia la sospensione : il motivo è una multa per… eccesso di bellezza : E’ successo tutto in Uruguay, un vigile urbano ha fatto una multa ad una donna per… eccesso di bellezza e adesso rischia la sospensione Una situazione davvero comica, che potrebbe però avere gravi ripercussioni per un vigile urbano in Uruguay. Il motivo riguarda una multa alquanto particolare, comminata ad una automobilista per ‘eccesso di bellezza’. Un fatto particolare confermato dalla foto del verbale che circola ...