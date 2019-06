Salvini dovrebbe spiegare che la difesa non è sempre legittima

wired

(Di venerdì 7 giugno 2019) A Pavone Canavese, in provincia di Torino, un tentativo di rapina è finito in tragedia. Tre persone stavano cercando di entrare in una tabaccheria del paese, quando il titolare, che abita al piano di sopra, ha impugnato la pistola e ha esploso sette colpi. Uno dei tre ladri è stato colpito ed è deceduto. Il commerciante è stato portato in Procura per un interrogatorio ed è indagato per eccesso di. Lo scorso marzo è stata, in effetti, approvata in via definitiva la nuova legge sul tema. Essa modifica il codice penale e stabilisce che la proporzionalità tra offesa esussistese l’aggressione avviene in casa o sul luogo di lavoro e che lanel caso qualcuno stia respingendo un’intrusione con violenza o minaccia. Il proprietario che spara o comunque colpisce l’intrusore è coperto se ha agito in situazione di minorataoppure in ...

MonicaCirinna : ? Come è possibile che il ministro che dovrebbe garantire sicurezza e ordine faccia sempre uso di minacce e intimi… - Linkiesta : Se si colpisce la buona accoglienza lasciando ampi margini di manovra alla cattiva accoglienza, o lasciando persone… - Linkiesta : Il caporalato festeggia e ringrazia #Salvini: sgomberando gli Sprar e riducendo la protezione umanitaria si scopre… -