Renato Augusto | sarà sicuramente lui il sostituto di Neymar?

lanotiziasportiva

(Di venerdì 7 giugno 2019) A distanza di un giorno dalla conferma dell’impossibilità didi prender parte alla Copa América, è trapelato il nome di chi potrebbe prenderne il posto tra i convocati: trattasi di.Calcio estero, Sudamerica,/ In molti si aspettavano il nome di Vinicius Jr, qualedel campione del Psg, ma sembra che il ct Tite preferisca affidarsi all’esperienza del centrocampista carioca, attualmente in forza ai cinesi del Beijing Guoan.Conosciamo meglio questo giocatore che forse a molti di voi dice poco o niente;Soares de Oliveira, semplicemente, nasce a Rio de Janeiro l’8 febbraio 1988. Di ruolo centrocampista, ha cominciato la sua carriera con il Flamengo con il quale resta fino al 2008 (giovanili comprese).Viene poi venduto al Bayer Leverkusen dove in 5 stagioni colleziona 126 presenze e 12 reti tra ...

maiiron_ : Era pra ser Renato Augusto, Tite. - ViniciusBadenes : @IgorNavarroBFR Aposto no Renato augusto... - Junior_Enzo09 : @eugenioleal Renato Augusto -