Previsione meteo per il week end | caldo e sole al centro sud | temporali a nord

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 7 giugno 2019) Roma - Nell'Europa occidentale continuerà a subire gli effetti di una profonda circolazione depressionaria, responsabile di venti tempestosi traSpagna e Francia atlantica. Nel frattempo l'alta pressioneafricana si rinforzerà su Mediterraneo centrale e buona parte dell'Italia, dove si concretizzerà la prima ondata didell'Estate 2019. Mentre sulle regioni-meridionali il bel tempo dominerà lo scenariorologico, algli effetti dell'alta pressione saranno marginali. In particolare su Alpi e Piemonte umide infiltrazioni instabili legate alla succitata circolazione ciclonica potranno innescare qualche rovescio o temporale anche di forte intensità, il tutto in un contesto termico meno.Una frequente variabilità interesserà anche la Liguria, pure qui con clima menoper quanto molto mite, e ...

ClaudioZavatti1 : RT @LFVSuedtirol: Nell'ultimo comunicato di protezione civile si annuncia che dal 10/06/2019 dalle ore 10.00 alle ore 24.00 sono possibili… - Ossmeteobargone : RT @CETEMPS_Univaq: #meteo #abruzzo #10giugno2019: TEMPO PER LO PIÙ ASCIUTTO E SOLEGGIATO. Per i dettagli: - CETEMPS_Univaq : #meteo #abruzzo #10giugno2019: TEMPO PER LO PIÙ ASCIUTTO E SOLEGGIATO. Per i dettagli: -