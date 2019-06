Mondiali calcio femminile in diretta tv su Rai e Sky | le partite della prima giornata

Calcio femminile - Mondiali 2019 - Carolina Morace : “Le azzurre sono un gruppo forte. Non devono sentire troppo la pressione dell’evento” : Il Mondiale femminile di Francia 2019 è ormai alle porte. L’Italia, dal canto suo, torna nella rassegna iridata dopo vent’anni esatti dall’ultima volta. Nel 1999 le azzurre si conquistarono la vetrina planetaria grazie ai gol di Carolina Morace che – in occasione della presentazione dell’Estate di Sky Sport – si è così espressa su vari temi riguardanti l’evento in rampa di lancio: “Ho vissuto il ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 - Carolina Morace : “Le azzurre sono un gruppo forte. Non devono sentire troppo la pressione dell’evento” : ESCLUSIVA OA SPORT – Il Mondiale femminile di Francia 2019 è ormai alle porte. L’Italia, dal canto suo, torna nella rassegna iridata dopo vent’anni esatti dall’ultima volta. Nel 1999 le azzurre si conquistarono la vetrina planetaria grazie ai gol di Carolina Morace che – in occasione della presentazione dell’Estate di Sky Sport – si è così espressa su vari temi riguardanti l’evento in rampa di ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Francia-Corea del Sud - le padrone di casa a caccia del successo nel Parco dei Principi : E dopo le tante parole, ora è il momento del pallone. Prenderanno il via quest’oggi i Mondiali 2019 di Calcio femminile. Una rassegna iridata attesissima in cui si preannuncia un seguito record per la disciplina ed un livello decisamente più alto rispetto alla rassegna iridata in Canada di quattro anni fa. Una competizione molto importante per il movimento femminile che vorrà mettersi in mostra, sfruttando la vetrina mediatica, per ...

Mondiali calcio femminile 2019 - quali sono le squadre favorite (e cosa possiamo aspettarci dall’Italia) – LA GUIDA : STATI UNITI Prime nel ranking Fifa, sono da sempre la squadra da battere. Campionesse del mondo per tre volte, oro olimpico per quattro, non si può parlare di calcio femminile senza citare la scuola americana. Lo scorso marzo, le calciatrici hanno fatto causa alla U.S. Soccer per discriminazione di genere nei confronti per la disparità delle paghe dei maschi (meno famosi e molto meno vincenti di loro). In panchina confermata la coach dei ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 oggi : Francia-Corea del Sud. Orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Per il mondo del Calcio femminile è finalmente arrivata l’ora dell’appuntamento con i Mondiali 2019, che si apriranno proprio questa sera (7 giugno 2019), con l’attesissimo incontro tra le padrone di casa della Francia e la Corea del Sud, che aprirà la rassegna, per quanto riguarda il gruppo A. La sfida si svolgerà come detto stasera, alle ore 21, presso lo Stadio Parc des Princeps di Parigi, casa del Paris Saint-Germain, e ...

Mondiali - l’occasione da non perdere per vedere il calcio al femminile : Le figurine delle calciatrici al mondialeLe figurine delle calciatrici al mondialeLe figurine delle calciatrici al mondialeLe figurine delle calciatrici al mondialeLe figurine delle calciatrici al mondialeLe figurine delle calciatrici al mondialeLe figurine delle calciatrici al mondialeLe figurine delle calciatrici al mondialeLe figurine delle calciatrici al mondialeLe figurine delle calciatrici al mondialeLe figurine delle calciatrici al ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Solo tre pass per le squadre europee : Da domani si comincia finalmente. I Mondiali 2019 di Calcio femminile prendono il via e sarà il Parco dei Principi di Parigi ad inaugurare la rassegna iridata del “Pallone in rosa” con la sfida tra Francia e Corea del Sud. Una competizione che, a 20 anni di distanza, vedrà anche protagonista la Nazionale italiana. La compagine allenata da Milena Bertolini, inserita nel gruppo C insieme ad Australia, Giamaica e al Brasile, si gioca le ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : quanti soldi guadagnano le giocatrici dell’Italia? Stipendi miseri - non c’è il professionismo : L’Italia parteciperà ai Mondiali 2019 di Calcio femminile che andranno in scena in Francia dal 7 giugno al 7 luglio, la nostra Nazionale tornerà a giocare una rassegna iridata dopo addirittura venti anni di assenza: nel 1999 ci fermammo al primo turno (1 vittoria, 1 pareggio, 1 sconfitta), questa volta la speranza è quella di essere la mina vagante del torneo con l’obiettivo di passare la fase a gironi e di andare il più avanti ...

Dove vedere i Mondiali di calcio femminili : Iniziano domani sera a Parigi con la partita inaugurale Francia-Corea del Sud: le informazioni e i link per seguire tutte le partite fino al 7 luglio

Ai Mondiali di calcio femminile sono in campo i diritti delle donne : Il 7 giugno cominciano in Francia i Mondiali di calcio femminile. L’uguaglianza nello sport è il primo passo verso l’uguaglianza di genere. Leggi

Mondiali di calcio femminile – Barbara Bonansea tra speranze e desideri : “vorrei che noi donne venissimo riconosciute come professioniste” : Barbara Bonansea alla vigilia dell’esordio delle azzurre ai Mondiali di calcio femminile: le parole dell’attaccante della Nazionale italiana E’ tutto pronto per l’esordio della Nazionale italiana ai Mondiali di calcio femminile, al via domani in Francia. Le azzurre scenderanno in campo domenica, contro l’Australia, un team tosto e forte, che metterà a dura prova la nostra formazione. Laura Bonansea Tutte le ...

Calcio - Mondiali under 20 2019 : domani gli Azzurrini sfidano il Mali nei quarti di finale : Siamo arrivati al momento decisivo. Tempo di quarti di finale per quanto riguarda il Mondiale under 20 di Calcio, in corso di svolgimento in Polonia. Impegnata la Nazionale italiana guidata da Paolo Nicolato: gli Azzurrini, ancora imbattuti nel torneo, vogliono continuare a sognare. domani Pinamonti e compagni se la vedranno alle 18.30 (diretta TV sui canali di Sky Sport) con il Mali. L’avversario non è dei più prestigiosi (l’attesa ...

Mondiali di calcio donne - 5 bambine realizzano il sogno di allenarsi con le professioniste : Sara, Sofia, Tèa, Lisa P. e Lisa G sono cinque bambine con un grande sogno: diventare delle calciatrici professioniste. Ad aiutarle nel loro intendo, scendono in campo la FIGC e Barbie, organizzando per loro un allenamento speciale nella sede della Nazionale di calcio a Coverciano. Qui le cinque piccole campionesse hanno potuto indossare la divisa ufficiale azzurra, ma soprattutto allenarsi con alcune delle giocatrici della Nazionale italiana. ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : le stelle della manifestazione. Alex Morgan - Carli Lloyd e Marta tra le vedette in Francia : Il giorno tanto atteso è ormai prossimo. Con il match d’esordio tra Francia e Corea del Sud, in programma domani al Parco dei Principi di Parigi, prenderanno il via i Mondiali 2019 di Calcio femminile. Un evento tanto atteso per tutti gli appassionati di questa disciplina e anche per le giocatrici che godranno di una grande vetrina per mettersi in luce e dimostrare che questo sport non ha soltanto una valenza maschile. Una rassegna che si ...