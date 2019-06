E3 2019 | i videogiochi più attesi - articolo

E3 2019 : le date e i 10 migliori videogiochi in arrivo : L'E3 2019 sta finalmente per iniziare. Da martedì 11 giugno a venerdì 14 giugno, il Convention Center di Los Angeles aprirà le porte a fan e a addetti del settore per la nuova edizione dell'Electronic Entertainment Expo, l'evento più importante a livello mondiale per quanto riguarda i videogiochi; quello in cui tutto il meglio dell'industria videoludica mette in mostra e fa toccare con mano i principali ...

Tutti i migliori videogiochi in uscita a giugno 2019 su console e PC : I videogiochi in uscita a giugno 2019 non sono tantissimi, ma saranno di certo capaci di soddisfare i palati di ben più di un videogiocatore. Nel mese dell'E3, la più grande fiera di settore dell'anno al via giorno 11 tra le luci e i colori di Los Angeles, assisteremo infatti al debutto di alcuni titoli di assoluto richiamo. Per altro su un po' tutte le piattaforme attualmente in commercio, vale a dire PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo ...

iPod Touch 2019 : non più solo musica - ma iOS e videogiochi : Chi pensava che l**'iPod** fosse morto e sepolto dovrà ricredersi. Quattro anni dopo l'ultimo aggiornamento, Apple ha presentato oggi la settima generazione di iPod Touch che rilancia la propria presenza nel mercato dei lettori mp3 con miglioramenti in termini di potenza, capacità e comunicazione. Il chip A10 Fusion – lo stesso di iPhone 7 - offre prestazioni migliori nei giochi e, per la prima volta su iPod, ...

Netflix e videogiochi all’ E3 2019 : All' E3 di quest'anno, entra in scena la famosissima piattaforma streaming on demand Netflix, con l'intento di "avvicinare" gli spettatori a quelle che sono le serie tv interattive, soprattutto in campo videoludico. L'articolo Netflix e videogiochi all’ E3 2019 di Filippo Naldi proviene da Hynerd.it.

Netflix all'E3 2019 : in programma annunci per alcuni videogiochi : Netflix sarà tra i protagonisti dell'E3 2019 con un panel intitolato "Bringing Your Favorite Shows to Life: Developing Netflix Originals into Video Games". Questa notizia si è diffusa attraverso il canale social NX, che promuove fantascienza e contenuti fantasy su Netflix, riporta Nintendoenthusiast.I canali NX ed E3 hanno tenuto una discussione sulla prossima fiera su Twitter, con NX che chiedeva se potevano ottenere un panel allo show per ...

Steam festeggia lo Star Wars Day 2019 con tanti sconti sui videogiochi della saga : I fan di Guerre Stellari lo sanno bene, oggi 4 maggio cade lo Star Wars Day 2019. Si tratta di una giornata di grandi celebrazioni per l'epopea galattica creata originariamente da George Lucas, e pronta a tornare al cinema con Star Wars Episodio IX - The Rise of Skywalker, atteso nelle sale italiane il prossimo mese di dicembre. Il 4 maggio, o "May the fourth" in lingua inglese, come saprete è quindi tradizionalmente noto per essere il giorno ...

I migliori videogiochi in uscita a maggio 2019 su PS4 - Xbox One - Switch e PC : I videogiochi in uscita a maggio 2019 sono solo la dimostrazione più recente di quanto l'ultima annata sia stata particolarmente propizia per gli appassionati. Il 2019 continua infatti a confermarsi un anno ricco di uscite di un certo spessore, tra seguiti, nuove proprietà intellettuali e remake che hanno saputo - e continueranno a fare - intrattenerci, farci riflettere, divertire ed emozionare. Su un po' tutte le piattaforme attualmente in ...