Cremona-Venezia | Gara-5 basket su Rai4! Orario | programma | diretta gratis e in chiaro

(Di venerdì 7 giugno 2019) Sarà necessaria-5 per stabilire la sfidante di Sassari nella finale scudetto, in conseguenza dell’impresa della Dinamo di Pozzecco.vanno alla “bella” che chiuderà una serie molto equilibrata e anche quest’ultima partita è aperta ad ogni risultato. Questa sera andrà in scena l’ultimo episodio della saga. Nel match di due giorni faha battutoper 78-75 riequilibrando il tutto sul 2-2 al termine di un incontro dominato per la maggior parte del tempo dalla formazione di De Raffaele ma vinta soltanto nel finale grazie ad una magia di Michael Bramos. Nelle battute finali Crawford è stati decisivo in negativo per la Vanoli e Bramos ha posto il suo marchio. Vanoli-Umana Reyerè inoggi, venerdì 7 giugno, alle ore 20.45, e sarà possibile seguirla intv INsu Rai 4 ed Eurosport 2 (a ...

