Concorso Ministero Beni Culturali 2019 | bando in uscita a luglio I requisiti

(Di venerdì 7 giugno 2019)in. IÈ in atto un importante piano di reclutamento risorse da parte dele si inizierà con undiche sarà indetto nell’estate del. È infatti prevista per il mese prossimo () la pubblicazione del, in cui saranno riportato tutte le informazioni da sapere per presentare la domanda, previo possesso dei, e le prove da sostenere. Si comincerà pertanto a, per il reclutamento di 2.052 nuove figure tra ile il 2020, ma il decreto Concretezza ne ha previste ulteriori 3.600 nuove entrate per il futuro.: concorsi per compensare le uscite per pensionamento Certamente, quello a venire, sarà un triennio molto interessante sotto l’aspetto dei concorsi. Ne ha parlato anche il sottosegretario aiGiancarlo ...

