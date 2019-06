Allerta caldo africano | domani a Palermo picchi di temperature fino a 38 °C

direttasicilia

(Di venerdì 7 giugno 2019)si registrerannoche potranno toccare anche i 38 gradi nelle ore di massima esposizione solare. Complice l’anticicloneche sta investendo la Sicilia, si avranno condizioni di bel tempo per tutto il week end. I meteorologi avvertono che potrebbe rivelarsi rilevante per intensità e durata l’ondata di calore che sta per investire l’Italia, in particolare il Centrosud dove dovrebbe durare anche per tutta la prossima settimana. Così la città die tutto l’hinterland si potrebbe trovare avvolto da una cappa di calore che renderà insopportabili le ore più calde della giornata.sole ovunque in tutta l’Isola. Venti deboli occidentali in rotazione a orientali; deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali in quota. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale da mosso a poco ...

dpdpsp3 : RT @leadintogold: #7giugno . ?????? Bari - umbriaOn : Dal freddo al caldo: Perugia, allerta due. Terni e Foligno oltre 30° -