Un’app per smartphone può aiutare a gestire l’emicrania

(Di giovedì 6 giugno 2019) I ricercatori della NYU School of Medicine – la scuola di medicina dell’Università di New York – hanno sviluppato un’app perche aiuta al’emicrania. L’app, battezzata RELAXaHEAD, guida i pazienti attraverso una tecnica ben nota e collaudata, ossia il rilassamento muscolare progressivo. Alternando la contrazione e la distensione dei muscoli, si reputa che sciolga le tensioni muscolari e attenui i sintomi dello stress, ed è il motivo per cui molti esperti la consigliano per l’emicrania. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Digital Medicine, consiste nella valutazione dell’efficacia clinica di quest’app (non ancora disponibile pubblicamente) in affiancamento alle terapie standard (come i farmaci per via orale) sotto supervisione medica. Foto: Depositphotos Per verificarne gli effetti benefici sono stati ...

