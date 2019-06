Strage dei treni | Ferrotramviaria ricusa i giudici | Sentenza di colpevolezza

Sfera Ebbasta giudice di XFactor - la rabbia dei parenti della Strage di Corinaldo : Il dolore non passa. Benedetta era andata al concerto di Sfera Ebbasta per ascoltare musica e divertirsi: ha trovato la morte. Lei, come altre cinque persone. La vita per i suoi parenti si è fermata e la ferita si è riaperta adesso che Sfera Ebbasta è stato nominato giudice della prossima edizione di XFactor. Lo racconta al Resto del Carlino Francesco Vitali, è fratello di Benedetta, morta a 15 anni. Lui ha 20 anni, studia Scienze ambientali, ad ...

Firenze. Strage via dei Georgofili : le iniziative per il 26° anniversario dell’attentato : Nadia Nencioni non aveva ancora nove anni. Sua sorella Caterina pochi mesi. Il 27 maggio 1993 la bomba di via

Duisburg - Linea di Sangue - Enzo Monteleone a Blogo : "La storia di questa Strage arriva forte. Ne Il Capo dei Capi c'era bene e male - raccontare solo la mafia non è un bel servizio" : Enzo Monteleone è il regista di Duisburg - Linea di Sangue, film tv di Rai 1 dedicato alla strage di Duisburg del 2007, che andrà in onda questa sera, mercoledì 22 maggio 2019.Noi di TvBlog abbiamo intervistato il regista in occasione della conferenza stampa di presentazione del film tv.prosegui la letturaDuisburg - Linea di Sangue, Enzo Monteleone a Blogo: "La storia di questa strage arriva forte. Ne Il Capo dei Capi c'era bene e male, ...

Ghiaccio sciolto - pulcini annegati : la Strage dei 25 mila pinguini : È stata così cancellata dalla mappa la colonia della Baia di Halley, la seconda più grande al mondo. Nei momenti migliori la popolazione di pinguini di Brunt era costituita da 25 mila esemplari. ...

Sri Lanka - Strage di Pasqua : diffuse le foto di 6 sospetti fiancheggiatori dei terroristi. Un kamikaze era stato arrestato e rilasciato : Aumenta il numero dei sospettati di aver fiancheggiato i 9 kamikaze della strage di Pasqua nello Sri Lanka costata la vita a oltre 300 persone. Già 76 le persone arrestate, mentre la polizia ha ...

L’Isis rivendica la Strage di Pasqua in Sri Lanka e pubblica le foto dei kamikaze : L’Isis ha rivendicato gli attacchi nello Sri Lanka, che la Domenica di Pasqua hanno causato 320 morti e 500 feriti. Dopo un primo lancio generico, l’agenzia Aamaq, l’organo di propaganda legato allo Stato islamico, ha pubblicato un lancio più articolato di rivendicazione e una foto con i sette presunti attentatori suicidi davanti a una bandiera del...

Sri Lanka - la Strage dei cristiani : «Sono stati i jihadisti» : Sri Lanka, la strage dei cristiani: «Sono stati i jihadisti». Le ultime due esplosioni sono avvenute ieri mattina, in una via semi deserta per via del coprifuoco. Un bagliore...

Barbara Palombelli - amarissima verità : "La Strage dei cristiani e Notre-Dame..." : "La strage di cristiani e di turisti occidentali nel giorno di Pasqua interessa meno del tetto di Notre Dame... incomprensibile indifferenza!". L'analisi stringata ma efficacissima è di Barbara Palombelli, che scrive il suo pensiero su Facebook. La giornalista fa riferimento al grado di partecipazio

La Strage jihadista in Sri Lanka è solo l'ultimo capitolo della persecuzione dei cristiani : Erano sette gli attentatori kamikaze che ieri hanno compiuto una strage in Sri Lanka, riferiscono fonti investigative a Reuters. La polizia singalese ha detto che 24 persone sono state arrestate. Per le autorità gli attentatori sarebbero parte di un “gruppo estremista islamico”, il National Thowheed

La Strage dei cristiani in Sri Lanka nel giorno di Pasqua : Roma. Vicino e medio oriente, Egitto, Pakistan. Stavolta è il turno dello Sri Lanka, chiamato a fare i conti con la sua Pasqua insanguinata. Alle 8.45 locali sei esplosioni simultanee (quattro nella capitale Colombo, una Batticaloa e una Negombo) in chiese e hotel frequentati da stranieri hanno cau

Strage della Solfatara - la relazione choc dei periti : la famiglia Carrer uccisa in sei minuti dai gas : POZZUOLI - «Incremento della concentrazione di monossido di carbonio e del flusso di anidride carbonica nelle viscere della Solfatara e nelle sue fumarole, con quella di Pisciarelli che ha un...